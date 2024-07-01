Как избавиться от чувства усталости в летнюю жару: пять правил, которые помогут улучшить самочувствие

Летом жара может стать настоящим испытанием, поскольку наш организм может стать особенно уязвимым к усталости и перегреву. В разгар лета уровень энергии у всех падает.

Однако существуют эффективные и простые способы, помогающие сохранить энергию и поддержать здоровье в условиях жары. О них пишет CNET.

Почему теплая погода вызывает усталость?

Когда жарко, организму приходится работать усерднее, чтобы поддерживать гомеостаз (баланс между всеми системами организма для поддержания его нормального функционирования). Поэтому даже если вы не занимаетесь физическими упражнениями, одного пребывания на жаре достаточно, чтобы утомить вас. Это происходит потому, что организм работает сверхурочно, чтобы вам было прохладно. Частота сердечных сокращений повышается – и организм сжигает калории быстрее.

5 способов преодолеть чувство усталости в жару

Пейте достаточно жидкости

Обезвоживание – это больше, чем просто жажда. Организму необходима вода для функционирования. Есть опасность обезвоживания в жару, поскольку организм не может охладить вас, что приводит к тепловому удару. Чем больше вы потеете, тем больше вы истощаете свой запас жидкости.

Симптомы обезвоживания могут быть незначительными, особенно если вы страдаете хроническим обезвоживанием и привыкли к сухости губ, усталости и головной боли, связанной с обезвоживанием.

Поддержка гидратации – один из важнейших способов борьбы с усталостью в жару. Вы должны заменить воду, которую вы выделяете с потом. Когда вы планируете поход на улицу, рекомендуется увеличить потребление воды, чтобы подготовить организм к тому, что он потеряет с потом.

Вода – лучший источник жидкости для борьбы с обезвоживанием. Однако спортивные напитки могут восполнить соль, потерянную с потом, что делает их еще одним хорошим вариантом. Избегайте употребления алкоголя в жару, поскольку это мочегонное средство, усиливающее обезвоживание.

Защитите себя от солнца

Умеренное пребывание на солнце помогает вам бороться с усталостью двумя способами. Во-первых, пребывание в тени или в помещении может уберечь вас от перегрева, что экономит энергию. Во-вторых, это защищает вашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Повреждение кожи солнцем также может способствовать усталости, поскольку ваше тело тратит энергию на ее обновление.

Всегда следует наносить солнцезащитный крем, когда вы выходите на улицу. Американская академия дерматологии рекомендует использовать SPF 30 или выше и наносить его повторно каждые два часа.

При этом даже если вы наносите солнцезащитный крем, рекомендуется сидеть под зонтиками и носить свободную одежду и шляпы, что защищают от солнца.

Добавьте витамины группы В в свой рацион

Витамины группы B – это незаменимые питательные вещества, которые помогают в функционировании организма, например в перемещении кислорода по телу и расщеплении аминокислот. Они также играют центральную роль в восстановлении энергии, поскольку способствуют клеточному метаболизму. Витамины группы B становятся еще более важными в жаркие месяцы, когда ваша энергия истощается быстрее.

Такие витамины группы B, как тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, B6, фолиевая кислота и B12, играют центральную роль в обеспечении энергией.

Добавление в свой рацион продуктов, богатых витаминами, – это простой способ естественным образом повысить уровень энергии. Отличными источниками витаминов группы B являются листовая зелень, брюссельская капуста, яйца, авокадо и цельнозерновые продукты.

Вы также можете добавить поливитамины, чтобы дополнить ваш рацион и получить все витамины группы B.

Приготовьте перекусы

Перекусы – ваше секретное оружие в жару. Они могут помочь вам повысить уровень энергии и заменить электролиты и соль, которые ваш организм теряет в жару. Лучше всего, чтобы ваш перекус был небольшим и питательным. Во фруктах и овощах много электролитов, а орехи и смеси из сухофруктов и орехов отлично подходят для замены соли.

Проверьте себя

Один из самых эффективных способов борьбы с усталостью в теплые месяцы – это проверка своего здоровья в течение дня. Тепловое истощение и тепловой удар могут подкрасться к вам незаметно. Вы можете оценить свои потребности и отреагировать соответствующим образом, прислушиваясь к вашему телу.

Если вы почувствуете головокружение или тошноту, немедленно найдите прохладное место и выпейте немного воды. Кубик льда, который вы можете положить на запястье, также является эффективным способом охладиться, поскольку кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности запястья.

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