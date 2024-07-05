Как избавиться от неприятного запаха в шкафу с обувью: простой способ

Наступил период активной жары и повсеместных неприятных запахов, вызванных потоотделением. Обычный кухонный ингредиент может стать новым основным средством дезодорации шкафов с обувью.

Разнообразные саше или спреи часто наполняют пространство химозными ароматами. Эксперты рассказали, как пищевая сода поможет очистить обувные полки от неприятного запаха.

Эффективный ингредиент

Пищевая сода является щелочным веществом, поэтому она отлично устраняет неприятные запахи. Порошок не только нейтрализует бактерии, но помогает вернуть оптимальный уровень рН.

Существуют разные способы использования этого лайфхака. Можно насыпать чуть-чуть соды непосредственно внутрь обуви – это простой вариант, который быстро решит на проблему. Однако, несмотря на то, что это сэкономит вам немного времени, вытащить все абразивные частицы из подошвы не так-то просто.

Лайфхак для использования соды

Вместо того чтобы сыпать пищевую соду в обувь, добавьте ее в свежий, неиспользованный фильтр для кофе, чтобы создать пакетик. Завяжите края резинкой или веревкой или просто скрутите, чтобы пакет не раскрывался. Поместите по одному пакетику внутрь ботинок и оставьте их на некоторое время.

К соде можно добавить несколько капель любимого эфирного масла, а в качестве альтернативы пакетикам попробуйте использовать обычный носок. Пищевая сода дезодорирует, а масла придадут желаемый аромат, благодаря которому обувь и обувной шкаф наполнится свежестью.

Идеально подойдут такие ароматы, как чайное дерево, цитрусовые и эвкалипт. Чайное дерево будет работать с пищевой содой как антисептик, что избавит от бактерий, эвкалипт также обладает антибактериальными свойствами. Цитрусовые быстро нейтрализуют неприятные запахи.

Также OBOZ.UA отмечал, что положив в шкаф букетик засушенной лаванды, вы обеспечите вещам нежный и ощутимый аромат в течение длительного времени. О секретах пятизвездочных гостиниц, которые надолго обеспечат аромат свежести – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от неприятного запаха от сидений авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.