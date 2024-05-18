Как избавиться от осота на огороде: способы, которые надолго 'прогонят' сорняки

Осот – это настоящая напасть для любого огородника. Если некоторых сорняков относительно не сложно избавиться, то с ним придется значительно попотеть.

Этот живущий сорняк очень сильно вредит растениям. О том, как спасти от осота свой огород и урожай, рассказал Вікна.

Осот – это невероятно опасное растение, которое извлекает всю влагу и питательные вещества из почвы, мешая другим культурам развиваться. Это может привести не только к потере урожая, но даже к гибели вашего огорода.

Существует два вида осота: полевой и огородный. Огородный – это однолетний сорняк с мощной, но не очень развитой корневой системой, а вот полевой наоборот.

Полевой осот может произрастать высотой до двух метров, а его корни проникают вглубь грунта на 3-4 метра. Даже если максимально его выкопать, то из остатков все равно может вырасти новое растение, поэтому для борьбы с этим сорняком понадобится нечто большее, чем просто прополка.

К счастью, существует ряд народных средств, доказавших свою действенность временем. Они экологичны, но ничем не хуже химикатов. Помните, что наносить их на каждое растение отдельно и производить обработку в сухой и безветренный день.

Нашатырный спирт

Разведите 5-7 бутылок нашатырного спирта в ведре воды и полейте каждый сорняк под корень или хорошо опрыските их. Яд начнет действовать довольно быстро, дож на следующий день осот уже начнет гибнуть.

Керосин

Используйте неразбавленный керосин, чтобы получить наилучший результат, но будьте осторожны и обрабатывайте растения точечно. Через несколько дней можете собирать погибшие остатки осота.

Уксус с солью

Для приготовления эффективного яда против осота, растворите 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек уксуса в литре теплой воды и опрыскайте этим раствором сорняки.

Сода

Это, наверное, самый простой способ борьбы с осотом. Просто посыпьте содой кусты сорняков и дождитесь дождя или утренней росы.

Меры предосторожности

Посадите по периметру грядки георгины сорта Веселые ребята. Осот их очень не любит;

Посейте сидераты, например, горох, рожь или люцерну. Дождитесь пока они прорастут, затем накройте картоном и оставьте прить до весны. В таких условиях сорнякам будет сложно выжить, а почва получит дополнительную подкормку.

Проведите мульчирование грядок с помощью сухой травы, опилок или картона.

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