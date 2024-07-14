Как избавиться от плесени в доме и избежать ее возвращения: советы
Грибковые споры очень быстро распространяются и могут поражать различные поверхности. Чаще всего плесень появляется в темных и влажных местах с недостаточной циркуляцией воздуха.
Жизнь в доме с плесенью может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем: от аллергических реакций до проблем с дыхательными путями. Эксперты рассказали, как избавиться от плесени в доме и избежать ее возвращения.
Как очистить тканевые поверхности
Плесень может расти расти на различных бытовых поверхностях, включая изделия из древесины, потолочную плитку, обои, ковры, гипсокартон, ткани и т.д. Грибок появляется на влажной поверхности в течение 24-48 часов и производит споры, путешествующие по воздуху. Проблема плесени не исчезнет сама по себе, так что воспользуйтесь этими простыми советами по очищению.
- Вынесите мягкие предметы и мебель на улицу.
- Замочите и постирайте ткань в хлорном отбеливателе и горячей воде. Если хлорный отбеливатель не является безопасным вариантом для материала, замочите его в кислородном порошке и горячей воде, а затем выстирайте в соответствии с инструкцией.
- Лучше, чтобы ткань сохла на солнце
Обивку, которую нельзя выносить на улицу, сначала следует пропылесосить и очистить раствором аммиака. Смешайте 1 стакан нашатырного спирта с 1 стаканом холодной воды. Хлорный отбеливатель и аммиак ни в коем случае нельзя совмещать из-за образования токсичных паров. С помощью чистой белой ткани протрите пятна и тщательно очистите поверхности от следов раствора.
Как почистить ковры, загрязненные плесенью
- Тщательно пропылососьте пораженный ковер, чтобы удалить как можно больше плесени.
- Смешайте 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла и 2 стакана прохладной воды. Нанесите пену на загрязненный участок с помощью влажной ткани или губки. Повторяйте, пока не исчезнет пятно, затем смойте. Полностью высушите материал.
Как удалить плесень из деревянной мебели
- Протрите поверхность мягкой щеткой.
- Промойте участок влажной тряпкой, дайте высохнуть, затем отполируйте.
Как очистить заплесневелые занавеси для душа
- Промойте занавеску раствором из 1/2 стакана жидкого дезинфицирующего средства и 3 л горячей воды. Дополнительно следует обработать поверхности смесью из 1 стакана лимонного сока и 1 стакана соли на 3 л горячей воды. Затем нужно смыть все чистой водой и высушить шторы на открытом воздухе.
Как предотвратить появление плесени
- Первый шаг к предотвращению появления плесени и плесени – убедиться, что ваша ванная комната хорошо проветривается. Вытяжной вентилятор поможет циркулировать воздух и удалить влагу.
- Расстелите полотенца после использования, чтобы они быстрее высыхали.
- Вытирайте душ чистым полотенцем после ежедневного использования.
- Выбирайте занавески для душа, которые легко сохнут и чистятся, чтобы избежать накопления воды и остатков мыла, способствующих образованию плесени.
- Используйте осушители, вентиляторы и открытые окна, чтобы уменьшить влажность дома. Будьте особенно бдительны в жаркие и влажные месяцы.
- Сделайте все возможное, чтобы дождевая вода не проникала в ваш дом. Регулярно проверяйте потенциально проблемные зоны.
- Регулярно чистите ткани в вашем доме и держите их сухими.
- Храните вещи в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
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