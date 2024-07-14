Как избавиться от плесени в доме и избежать ее возвращения: советы

Грибковые споры очень быстро распространяются и могут поражать различные поверхности. Чаще всего плесень появляется в темных и влажных местах с недостаточной циркуляцией воздуха.

Жизнь в доме с плесенью может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем: от аллергических реакций до проблем с дыхательными путями. Эксперты рассказали, как избавиться от плесени в доме и избежать ее возвращения.

Как очистить тканевые поверхности

Плесень может расти расти на различных бытовых поверхностях, включая изделия из древесины, потолочную плитку, обои, ковры, гипсокартон, ткани и т.д. Грибок появляется на влажной поверхности в течение 24-48 часов и производит споры, путешествующие по воздуху. Проблема плесени не исчезнет сама по себе, так что воспользуйтесь этими простыми советами по очищению.

Вынесите мягкие предметы и мебель на улицу.

Замочите и постирайте ткань в хлорном отбеливателе и горячей воде. Если хлорный отбеливатель не является безопасным вариантом для материала, замочите его в кислородном порошке и горячей воде, а затем выстирайте в соответствии с инструкцией.

Лучше, чтобы ткань сохла на солнце

Обивку, которую нельзя выносить на улицу, сначала следует пропылесосить и очистить раствором аммиака. Смешайте 1 стакан нашатырного спирта с 1 стаканом холодной воды. Хлорный отбеливатель и аммиак ни в коем случае нельзя совмещать из-за образования токсичных паров. С помощью чистой белой ткани протрите пятна и тщательно очистите поверхности от следов раствора.

Как почистить ковры, загрязненные плесенью

Тщательно пропылососьте пораженный ковер, чтобы удалить как можно больше плесени.

Смешайте 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла и 2 стакана прохладной воды. Нанесите пену на загрязненный участок с помощью влажной ткани или губки. Повторяйте, пока не исчезнет пятно, затем смойте. Полностью высушите материал.

Как удалить плесень из деревянной мебели

Протрите поверхность мягкой щеткой.

Промойте участок влажной тряпкой, дайте высохнуть, затем отполируйте.

Как очистить заплесневелые занавеси для душа

Промойте занавеску раствором из 1/2 стакана жидкого дезинфицирующего средства и 3 л горячей воды. Дополнительно следует обработать поверхности смесью из 1 стакана лимонного сока и 1 стакана соли на 3 л горячей воды. Затем нужно смыть все чистой водой и высушить шторы на открытом воздухе.

Как предотвратить появление плесени

Первый шаг к предотвращению появления плесени и плесени – убедиться, что ваша ванная комната хорошо проветривается. Вытяжной вентилятор поможет циркулировать воздух и удалить влагу. Расстелите полотенца после использования, чтобы они быстрее высыхали. Вытирайте душ чистым полотенцем после ежедневного использования. Выбирайте занавески для душа, которые легко сохнут и чистятся, чтобы избежать накопления воды и остатков мыла, способствующих образованию плесени. Используйте осушители, вентиляторы и открытые окна, чтобы уменьшить влажность дома. Будьте особенно бдительны в жаркие и влажные месяцы. Сделайте все возможное, чтобы дождевая вода не проникала в ваш дом. Регулярно проверяйте потенциально проблемные зоны. Регулярно чистите ткани в вашем доме и держите их сухими. Храните вещи в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

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