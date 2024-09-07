Как избавиться от запаха затхлости и сырости в подвале: домашний способ

Кроме всех проблем, которые может повлечь затопленный подвал, включая повреждение стен и фундамента, есть еще одна менее насущная проблема. Чрезмерная влажность влечет за собой плесень и грибок, которые оставляют влажный, затхлый, неприятный запах.

Можно приобрести осушитель воздуха, хотя не каждый может сделать такую ​​дорогую инвестицию. Химические чистящие средства обещают устранить неприятные запахи, но как только ароматизаторы выветриваются, запах плесени возвращается. Эксперты рассказали, как избавиться от запаха затхлости и сырости в подвале.

Эффективный лайфхак

Если вы пробовали обычные способы дезодорировать свой затхлый подвал, вы можете попробовать то, что уже имеете под рукой: каменную соль.

Каменная соль, также известная как галит, несколько отличается от соли, которую вы храните рядом с перцем. Каменная соль добывается и хранится в крупных минеральных кусках, отличных от мелких кристаллов поваренной соли. Эта соль может отлично поглощать воду из воздуха, что, в свою очередь, лишит подвал запаха плесени.

Как использовать каменную соль

Чтобы использовать каменную соль как поглотитель влаги, вам понадобятся два горшка для кашпо – одно с дренажными отверстиями, другое без, или два ведра – одно с просверленными отверстиями, а другое без.

Поставьте одно кашпо или ведро с отверстиями на другое, а верхнее ведро наполните каменной солью. Это позволит соли извлекать влагу из воздуха, а ведро снизу может собрать избыток и предотвратить размокание самой соли. При необходимости обязательно сливайте воду из ведра.

Лишенные влаги споры плесени, вызывающие неприятный запах, не погибают, но прекращают рост и переходят в состояние покоя. Это может помочь устранить неприятные запахи, но имейте в виду, что споры плесени и плесени снова активируются, если произойдет контакт влагой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как узнать, что в квартире есть невидимые плесень и грибок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.