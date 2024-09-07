Как избавиться от запаха затхлости и сырости в подвале: домашний способ
Кроме всех проблем, которые может повлечь затопленный подвал, включая повреждение стен и фундамента, есть еще одна менее насущная проблема. Чрезмерная влажность влечет за собой плесень и грибок, которые оставляют влажный, затхлый, неприятный запах.
Можно приобрести осушитель воздуха, хотя не каждый может сделать такую дорогую инвестицию. Химические чистящие средства обещают устранить неприятные запахи, но как только ароматизаторы выветриваются, запах плесени возвращается. Эксперты рассказали, как избавиться от запаха затхлости и сырости в подвале.
Эффективный лайфхак
Если вы пробовали обычные способы дезодорировать свой затхлый подвал, вы можете попробовать то, что уже имеете под рукой: каменную соль.
Каменная соль, также известная как галит, несколько отличается от соли, которую вы храните рядом с перцем. Каменная соль добывается и хранится в крупных минеральных кусках, отличных от мелких кристаллов поваренной соли. Эта соль может отлично поглощать воду из воздуха, что, в свою очередь, лишит подвал запаха плесени.
Как использовать каменную соль
Чтобы использовать каменную соль как поглотитель влаги, вам понадобятся два горшка для кашпо – одно с дренажными отверстиями, другое без, или два ведра – одно с просверленными отверстиями, а другое без.
Поставьте одно кашпо или ведро с отверстиями на другое, а верхнее ведро наполните каменной солью. Это позволит соли извлекать влагу из воздуха, а ведро снизу может собрать избыток и предотвратить размокание самой соли. При необходимости обязательно сливайте воду из ведра.
Лишенные влаги споры плесени, вызывающие неприятный запах, не погибают, но прекращают рост и переходят в состояние покоя. Это может помочь устранить неприятные запахи, но имейте в виду, что споры плесени и плесени снова активируются, если произойдет контакт влагой.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как узнать, что в квартире есть невидимые плесень и грибок.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.