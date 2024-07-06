Как избежать влаги в доме летом: советы

Летняя жара переносится значительно легче в условиях низкой влажности – исчезает духота, проще охладиться под кондиционером. Однако в нашем климате влажность воздуха достаточно высока и часто это делает атмосферу в доме достаточно некомфортной.

Осушить воздух можно с помощью нескольких способов: как с испльзованием гаджетов, так и без них. OBOZ.UA рассказывает подробнее, как бороться с влагой в помещении.

Кондиционер

Обычный бытовой кондиционер, помимо функции охлаждения помещения, также попутно занимается удалением влаги из воздуха. Такие устройства осушают помещение, извлекая теплый воздух из дома и передавая его наружу с помощью хладагента. Во время этого процесса температура воздуха снижается, поскольку проходит через холодные змеевики испарителя агрегата. Хотя кондиционер поглощает тепло, он также поглощает воду из воздуха. Результат – эффективное осушение.

Осушитель воздуха

Если ваш кондиционер недостаточно эффективен или если ваша цель только осушить воздух, а не снизить его температуру, тогда вам поможет бытовой осушитель. Прибор действует аналогично кондиционеру: он поглощает тёплый воздух и влагу и использует змеевики для охлаждения. С помощью конденсации эти змеевики удаляют воду из воздуха и переносят ее в резервуар осушителя, который необходимо время от времени опорожнять.

Ловушки для влаги

Но что делать, когда с электроснабжением проблемы, ведь при отключении такой прибор не будет работать? В этом случае вам помогут гигроскопические вещества, способные поглощать воду из воздуха. К ним можно отнести древесный уголь, каменную соль, пищевую соду и силикагель. Насыпьте слой такого средства в широкий сосуд и поставьте его во влажном помещении. Поверхность вещества начнет равномерно притягивать воду. Со временем наполнитель придется заменить. Однако уголь, соль или соду можно просушить на солнце и использовать повторно. Минус такого метода в том, что он менее эффективен.

Проветривание

Выгнать лишний водяной пар из помещения поможет проветривание. В жару лучше проводить его в темное время суток, когда воздух за окном не такой раскаленный. Когда стемнеет, откройте все окна. По возможности устройте временный сквозняк. Более сухой воздух с улицы выдует влагу, а заодно и часть бытовой пыли из помещения.

Борьба с излишним увлажнением атмосферы

Чтобы в комнатах не накапливалась лишняя влага, постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше ее испарялось в воздух. Всегда вытирайте все мокрые поверхности дома – собирайте воду с пола после душа, убирайте лужи на кухонных столешницах, вытирайте посуду после мытья. Постарайтесь использовать умеренно горячую или только теплую воду. Из очень горячей струи пар выделяется интенсивнее. Сушите постиранные вещи на улице, а пол мойте хорошо отжатой тряпкой.

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