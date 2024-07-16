Как к приезду врачей помочь человеку, получившему тепловой удар: советы военного медика. Видео

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни аномальная жара будет еще продолжаться в большинстве областей Украины. Находясь долго под влиянием прямых солнечных лучей или в знойных помещениях, можно получить тепловой или солнечный удар. Поэтому нужно знать, как до приезда врачей предоставить первую медицинскую помощь пострадавшему.

Об алгоритме действий при оказании первой медицинской помощи человеку, получившему солнечный или тепловой удар, рассказал военный медик "Стальной границы" Александр. Он назвал несколько простых правил.

Что нужно сделать в случае теплового удара:

Прежде всего обязательно нужно убрать пострадавшего из воздействия высокой температуры и переместить его в затененное прохладное место.

Второе, что нужно сделать – охладить пострадавшего. Это можно сделать с помощью куска ткани смоченного прохладной водой. Такой компресс нужно положить либо на лоб, либо на участок шеи, где проходят магистральные сосуды. Также нужно обеспечить поступление свежего воздуха в пострадавший.

В то же время военный медик отмечает, что при этом нельзя быстро охлаждать организм. Ни в коем случае не нужно такого пострадавшего погружать в прохладную ванну, потому что можно усугубить спазм сосудов и это усугубит его состояние.

Далее обязательно следить за состоянием человека, который подвергся солнечному или тепловому удару. Если состояние ухудшается, нужно вызвать на помощь медиков.

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