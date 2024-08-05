Как можно использовать пластиковые контейнеры от фруктов и зелени: интересные идеи

Каждый раз после похода в магазин мы приносим с собой домой целую кучу пластикового мусора. В том числе одноразовые контейнеры, в которые продаются фрукты и овощи.

Но принцип экологичного подхода призывает нас как можно больше пластиковых предметов использовать повторно, особенно если они не подлежат переработке. OBOZ.UA собрал несколько идей, что можно сделать с такими контейнерами.

Выращивание рассады

Пластиковый контейнер имеет сразу несколько преимуществ, полезных для проращивания семян растений. Он прозрачный, что дает лучший доступ света к корням, а еще сразу имеет дренажные отверстия. Кроме того, контейнер можно легко превратить в миниатюрную теплицу. Просто закройте крышку и под ней образуется оптимальный для рассады микроклимат.

Накрытие растений от вредителей

Молодые растения в огороде и в саду страдают от вредителей и голодных птиц. Защищать их можно с помощью половинок пластикового контейнера. Такую защиту можно надевать даже на ветки деревьев и кустов. Просто сделайте отверстие, в которое бы продевалась ветка, и накрытие надежно закрепится на ней.

Повторно используйте для продуктов

Если к вам часто ходят гости и вы любите давать им угощение с собой, собирайте такие контейнеры для того, чтобы складывать в них гостинцы. И вашим гостям будет удобно – не придется возвращать посуду. Кроме того, если вложить несколько маленьких контейнеров в больший, получится удобный ланчбокс на несколько блюд, который можно взять с собой.

Храните мелкие предметы

Такие контейнеры удобны для хранения всякой мелочи – от гвоздей и шурупов до ниток и лент. Если вы сложите в такую посудину предметы для рукоделия, вам даже удобнее будет пользоваться некоторыми из них. Проденьте через отверстие нить, веревку или ленту и моток точно не потеряется, а отмерить нужную длину станет удобнее.

Складывайте мелкие игрушки

Используйте пластиковые контейнеры-ракушки для организации и хранения игрушек. Машинки, детали конструкторов или маленькие куклы с их одеждой – все будет в одном месте. Особенно полезны такие контейнеры будут, если ваш ребенок любит играть в ванной комнате. Отверстия обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха и все игрушки будут хорошо просыхать.

Храните хрупкие предметы

Если пластиковые контейнеры отлично подходят для нежных ягод, они послужат и для других деликатных предметов в вашем доме. К примеру, если вы любите интерьерные украшения из бумаги или соломы или засушенные растения, такой метод хранения подойдет для них идеально. В том числе из-за легкого доступа воздуха, который не даст нежным предметам пересохнуть или наоборот – заплесневеть.

Используйте для подарков

Если красиво украсить такую коробочку, в нее можно будет удобно упаковать подарок. Обклейте контейнер крафтовой бумагой, украсьте лентами, наклейками и блестками, и она доставит кому-то радость.

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