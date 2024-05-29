Как можно назвать на украинском божью коровку: 'сонечко' – не единственный верный вариант

Всем нам хорошо известно милое красное насекомое с черными крапинками на спине. В детстве у многих даже существовала традиция – как прилетит божья коровка, то считать пятнышки на крылышках и таким образом угадывать возраст. Конечно, это миф: количество точек связано с видом насекомого, а не с его возрастом.

Еще на школьных уроках биологии нас учили, правильно говорить и "сонечко", и "божа корівка". OBOZ.UA рассказывает, как еще можно назвать это насекомое.

"Божа корівка" больше похоже на кальку из русского, поэтому от этого варианта лучше отказаться. В народе насекомое также называют "бедриком", "зозулькой" или "петриком".

В словаре Гринченко встречается слово "бедрик", в русско-украинском словаре постоянных выражений 1959 года есть слово "зозулька" в значении "божья коровка", а в русско-украинском академическом словаре приведен пример употребления синонима "петрик".

В разных регионах Украины встречаются и другие названия:

серде́нько;

бе́дрик, бе́здрик, пе́трик;

боже телятко;

бабару́на, бабри́ська (бобруна, брушка);

па́ворожка.

Следует отметить, что все диалектизмы вполне приемлемы в разговоре и неформальном общении или даже в публикациях, если речь идет о какой-то конкретной местности.

Кстати, мало кто знает, что божьи коровки могут быть токсичными. Другие насекомоядные существа избегают божьих коровок, потому что они ядовиты. Опасна также оранжевая жидкость – в ней содержится токсичный кантаридин, что при попадании на кожу человека вызывает ожоги и водянистые волдыри.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от поселившихся в доме насекомых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.