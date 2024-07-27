Как надолго сохранить на теле запах духов: гениальный лайфхак

Духи способны создавать незабываемые впечатления и подчеркивать индивидуальность человека. Также запахи могут перенести нас в лучшие моменты нашей жизни, помочь почувствовать себя более уверенными и привлекательными.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются поклонники парфюмерии – это кратковременность аромата. Поэтому Yahoo поделился лайфхаком, который поможет с ней справиться.

Продолжительность аромата духов зависит от многих факторов, например, от их качества, типа кожи, погодных условий и т.д. Однако есть один универсальный способ, который вне зависимости от обстоятельств значительно продлит время действия вашего любимого запаха.

Как улучшить стойкость духов

Сначала приобретите небольшую баночку с вазелином и с помощью паровой бани или просто погружения в горячую воду расплавьте его до жидкого состояния.

Затем добавьте в вазелин свои любимые ароматы и хорошо все перемешайте. В конце концов положите раствор в холодильник до полного застывания и в дальнейшем используйте как твердые духи.

Такой же трюк будет работать не только с духами, но и с, например, мужским одеколоном. Таким образом, продукт будет использоваться экономнее, а аромат будет более устойчивым.

Как это работает

Вазелин – это, в сущности, масло. Поэтому его масляная формула хорошо сцепляется с масляной формулой духов и при нанесении на кожу действует как фиксатор. Кроме того, благодаря твердому состоянию, аромат не разбрызгивается в воздух, а испарение жидкостей замедляется. Благодаря этому ваши любимые духи закончатся значительно позже обычного.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как комбинировать духи, чтобы создать неповторимый аромат.

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