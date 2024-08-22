Как наносить тушь, чтобы она не попала на веки: гениальный лайфхак

Каждая женщина сталкивалась с проблемой, когда нанесение туши приводит к появлению черных следов на веках. Ровные стрелки, аккуратно нанесенные тени и т.д. – все это может быть разрушено одним неудачным движением.

Поэтому в арсенале каждой женщины должен быть простой, но эффективный лайфхак, который поможет избежать неприятных моментов. О нем рассказала бывшая известная визажистка Лаура Кэй.

Проблема отпечатков туши на веках особенно знакома тем, кто стремится добиться идеального макияжа в условиях ограниченного времени или под давлением важного события. Ведь именно тогда, когда мы нервничаем, одно неосторожное движение может свести на нет все усилия.

Но макияж должен доставлять удовольствие, а не стресс – поэтому всегда стоит искать самые удобные и эффективные способы достижения безупречного результата.

Лайфхак для защиты век от туши

Секрет Кей заключается в использовании обычной пластиковой карты или картонной визитки, которые вам больше не нужны.

Первую следует их продезинфицировать, чтобы не перенести бактерии на свое лицо и не спровоцировать сыпь или раздражение. Затем поднесите карту к корням ресниц так, чтобы она располагалась между ресницами и веками. Однако не прикладывайте защитный барьер слишком плотно к глазу, чтобы не исказить макияж.

После этого наносите тушь как обычно, не беспокоясь о том, что она попадет на кожу век. Даже если ваша рука совершит неосторожное движение, все загрязнения останутся на карточке.

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