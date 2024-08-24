Как наносить жидкую подводку как профи: советы

Нарисовать идеальные стрелки – задача со звездочкой. Линии получаются неровными, несимметричными, слишком толстыми или кривыми, подводка растекается – и вот уже и вовсе хочется забыть о макияже со стрелками.

На самом деле, это только дело техники и практики, говорят визажисты. А еще нужно правильно подобрать подводку. Эксперты рассказали, как научиться делать идеальные стрелки.

Как выбрать подводку

Идеальные стрелки – это сочетание практики, мастерства и наилучшей формулы подводки. Метод проб и ошибок обычно сопровождался слишком большим количеством салфеток для снятия макияжа.

Одним из определяющих факторов, которые следует учитывать при выборе подводки для глаз, является комфортность нанесения. Удобно ли она лежит в руке и может ли кончик достичь желаемых углов и проводить четкие линии? Ощущается ли какое-нибудь натяжение или потягивание кожи, когда щетка двигается по ней?

Обратить внимание следует на следующие аспекты:

ощущение при контакте с кожей;

как выглядит подводка после первого нанесения;

долго ли она держится на коже, не растекается ли от контакта с кожным жиром;

специфические ингредиенты формулы: некоторые могут вызывать раздражение или аллергию;

как работает аппликатор |

Если вам нравятся острые и тонкие стрелки, следует выбрать жидкие подводки для глаз с тонким маркерным аппликатором. Это позволяет создавать максимально ровные, насыщенные и четкие линии, толщину которых можно корректировать.

Как наносить жидкую подводку

Со временем и с опытом вы научитесь рисовать безупречно ровные симметричные линии в считанные минуты. Визажисты говорят, что один из главных советов состоит в том, чтобы забыть о запястьях. Используйте мизинец для стабилизации и дайте аппликатору плавно и равномерно скользить по коже во избежание дрожания или размазывания.

Если вы совершили ошибку, не волнуйтесь. Имейте под рукой средство для снятия макияжа и повторите попытку. Если вы не можете создать идеальный кончик стрелки, его можно откорректировать с помощью влажной салфетки или ватной палочки, погруженной и средство для снятия макияжа.

Или можно попытаться замаскировать свою ошибку консилером для быстрого результата. Это избавит вас от необходимости снимать весь макияж и начинать все с нуля.

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