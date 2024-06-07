Как написать во множественном числе слово "дно": правильный ответ знают не все
Украинский язык богат, благозвучен и, казалось бы, несложен. Однако с ударениями, множественным числом и спряжением довольно часто возникают трудности.
Например, как сказать во множестве слово "дно" – "дни", "дна" или, может, "дена"? Языковеды рассказали о правилах образования множества этой непростой лексемы.
Действительно, с образованием множественного числа от слова "дно" обычно возникают недоразумения. На самом деле единственный правильный вариант – "дена".
Следует запомнить и правила спряжения:
- ден;
- де́нам;
- де́на;
- де́нами;
- де́нах;
- де́на.
Слово "дно" многозначное. Языковеды отмечают, что множественное число "дно" может иметь только в значении "нижняя часть или нижняя стенка какого-либо предмета":
К примеру: дно бутылки, дно корзины, дно кузова, дно лодки.
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