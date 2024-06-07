Как написать во множественном числе слово 'дно': правильный ответ знают не все

Украинский язык богат, благозвучен и, казалось бы, несложен. Однако с ударениями, множественным числом и спряжением довольно часто возникают трудности.

Например, как сказать во множестве слово "дно" – "дни", "дна" или, может, "дена"? Языковеды рассказали о правилах образования множества этой непростой лексемы.

Действительно, с образованием множественного числа от слова "дно" обычно возникают недоразумения. На самом деле единственный правильный вариант – "дена".

Следует запомнить и правила спряжения:

ден;

де́нам;

де́на;

де́нами;

де́нах;

де́на.

Слово "дно" многозначное. Языковеды отмечают, что множественное число "дно" может иметь только в значении "нижняя часть или нижняя стенка какого-либо предмета":

К примеру: дно бутылки, дно корзины, дно кузова, дно лодки.

Многие вопросы возникают и относительно множества слова "тато". Радостные "тата" или "тати" пришли на праздник последнего звонка – разбирался OBOZ.UA.

Также представим ситуацию, что в раму вставили новое стекло. А если рам много, то со стеклом во множественном числе уже начинаются вопросы и противоречия. Как образовать множество от слова "стекло" – читайте в материале.

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