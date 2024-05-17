Как назвать селфи на украинском языке: интересные варианты

Селфи стало уже неотделимой частью быта почти каждого человека, имеющего смартфон. Это быстрый и удобный способ фиксации самых лучших моментов жизни.

Однако знали ли вы, что слово селфи – это англицизм, а в украинском языке есть свои названия этого метода фотографии. О них подробнее рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко.

Язык – это живой организм, постоянно развивающийся и меняющийся. Вместе с появлением новых технологий, явлений и понятий появляются и новые слова, которые их описывают. Этот процесс является естественным и необратимым.

Благодаря глобализации и интернету, термины, которые возникают за границей и не имеют эквивалента в украинском языке, быстро приобретают популярность и становятся понятными каждому. Так произошло, например, со словами "компьютер", "интернет", "смартфон", "селфи" и т.д.

Однако часто люди адаптируют некоторые заимствованные названия, образуя более украинизированные термины.

Украинизированные варианты слова "селфи"

Селфи – это фотографирование самого себя на переднюю камеру мобильного телефона. Этот метод стал настолько популярен, что в Украине возникло несколько соответствий термина, среди которых:

"Себчик", происходящий от "фотографую себе";

"Самчик", происходящий от "сам роблю фото";

"Самознимка", происходящий от "сам знімаю" тощо.

В сети даже было голосование за то, какое из этих слов нравится людям больше всего.

Авраменко отмечает, что только время покажет, какой из этих вариантов приживется в литературном украинском языке, и призвал заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно.

В заключение языковед также добавил, что селфи – это фотография "великим планом", а не "крупним". Ведь "крупним" в украинском языке может быть только зерно, семена или гранулы, а когда речь идет о кадре, большую часть которого занимает лицо, следует использовать только слово "великий".

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