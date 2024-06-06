Как охладить квартиру или дом без кондиционера при отключении света в жару

В условиях жесткого дефицита электроэнергии украинцам этим летом придется отказаться от кондиционеров. Но это не значит, что спасения от жары не будет – существует целый список лайфхаков, которые позволят чувствовать себя лучше.

OBOZ.UA собрал советы профессионалов, как охладить свое жилье в жаркие дни без кондиционера. Подготовьтесь к их использованию заранее.

Выбирайте правильную одежду

Охладиться помогают свободные вещи, обеспечивающие хорошую циркуляцию воздуха между кожей и тканью. Выбирайте натуральные ткани, такие как хлопок и лен. Синтетика пропускает воздух гораздо хуже. Также отдавайте предпочтение вещам светлых цветов, потому что темные быстрее нагреваются.

Избегайте обезвоживания

Где бы вы ни были и что бы вы ни делали в жару, рядом с вами должна быть бутылка с водой. И не забывайте пополнять запас электролитов, если вы много потеете – потребляйте минералку, спортивные изотоники и соленую пищу. Они помогут вашему телу поддержать уровень гидратации и не потерять слишком много натрия, что опасно для жизни.

Держите самые жаркие помещения закрытыми

Если у вас в доме какая-нибудь комната нагревается сильнее других, держите ее закрытой. Не пользуйтесь ею, пока жара не спадет. Закройте дверь в эту комнату и используйте полотенце или плотную ткань, например пуховое одеяло, чтобы изолировать его от остального жилья. Так вы остановите поток горячего воздуха.

Зашторивайте окна

Солнечные лучи нагревают помещение, поэтому чтобы сохранить прохладу, их нужно блокировать. Во время наибольшей жары держите шторы плотно закрытыми. И наоборот – как только за окном начнет падать температура, открывайте шторы и окна, чтобы впустить прохладу.

Не охлаждайтесь у холодильника

Не поддавайтесь искушению открыть дверцу холодильника и стоять возле него, наслаждаясь прохладой. Вы просто не знаете, как долго будет продолжаться отключение электроэнергии, поэтому сохраните этот холод для продуктов.

Готовьте на улице

Если вы имеете возможность готовить еду на переносном мангале или костре, лучше воспользуйтесь ею. Плита будет нагревать ваш дом, который охладить будет непросто. А вот уличная кухня такого эффекта не даст.

Принимайте душ

Вода на вашей коже действует по тому же принципу, что и пот: она приятна на ощупь и охлаждает вас во время испарения. Но откровенно холодный душ – не самый лучший выбор в такой ситуации. Если вы начнете дрожать, значит, ваше тело пытается восстановить утраченное тепло. Да, на коже вы будете чувствовать прохладу, но внутри организма температура повысится. Поэтому омывайтесь слегка теплой водой. Или, если у вас нет доступа к горячей воде, обтирайте холодной только конечности, лицо и шею.

Также хорошо охлаждает организм мокрая голова. Смачивайте волосы или покрывайте голову мокрой банданой. Кстати, влажная ткань поможет сохранить чувство прохлады, если повязать ее на запястья, положить под мышки или в пах. Эти части тела обычно наиболее горячие и дополнительное их охлаждение сработает отлично.

Не пользуйтесь верхними этажами

Если вы живете в доме или квартире с двумя и более этажами, вы, вероятно, заметили, что чем выше вы поднимаетесь, тем жарче становится. Это связано с тем, что горячий воздух направляется вверх – это закон физики. Поэтому самым комфортным в жару будет самый низкий уровень вашего жилья.

Работайте в правильное время

Оставьте любой физический труд на утро или поздний вечер, когда на улице становится прохладнее. Также в эти часы занимайтесь спортом. Если днем не избежать нагрузок, постарайтесь спланировать все так, чтобы они не приходились на период с 13:00 до 16:00 – самую жаркую часть дня.

Делайте мокрые занавеси

Намочите большое полотенце или простыню, выжмите и повесьте у открытого окна. Наружный воздух, проходя через влажную ткань, будет эффективно охлаждаться и в помещении станет не так жарко. Этот метод хорошо работает в спальне, где нужно поддерживать низкую температуру во время сна. А для того чтобы полотно не высыхало, держите под рукой пульверизатор с водой, чтобы при необходимости смачивать его.

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