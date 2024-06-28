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Как охладить напитки без холодильника: спасательный способ

Алина Милсент
Rest
1 минута
495
Как охладить напитки без холодильника: спасательный способ

Ничто так не освежает в летнюю жару, как стакан холодной воды. Можно быстро охладить напитки даже без холодильника. Простое сочетание доступных ингредиентов снизит температуру бутылки с водой на впечатляющие 19 °C всего за полчаса.

Этот лайфхак можно использовать и для быстрого охлаждения других напитков, например пива или вина. Как охладить напитки без холодильника при отключении света, рассказало издание The Sun.

Эксперты опробовали популярные методы охлаждения и обнаружили, что можно охладить свой любимый напиток всего за 30 минут, соединив воду, лед и соль.

Как охладить напитки без холодильника: спасательный способ

Наименее эффективно было погружение бутылки в ведро с холодной водой без льда, что привело к мизерному снижению температуры на 2,5 °C.

Сначала эксперты использовали 1 кг льда в ведре, залив его достаточным количеством воды, чтобы погрузить бутылку, и добавив 100 г соли. Без сомнения, это самый лучший способ быстро охладить напиток. Всего за 30 минут температура упала на 18,9 °C, пиво охладилось до 1,6 °C.

Как охладить напитки без холодильника: спасательный способ

Морская вода имеет более низкую температуру замерзания, чем обычная вода, поэтому добавление соли будет означать, что температура ледяного раствора может быть ниже нуля.

На втором месте оказался тот же способ – но без соли. Температура пива упала на 16,6 °C за 30 минут.

Также можно пробовать воздушное охлаждение: окутайте бутылку мокрой тканью и поставьте в неглубокую емкость с водой. Емкость должна стоять в хорошо проветриваемом месте, чтобы вода испарялась и охлаждала бутылку. Этот метод снизил температуру на 3,3 °C за 30 минут.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что жара может вызвать проблемы со сном. Какие эффективные лайфхаки помогут уснуть в условиях летнего удушья – читайте в материале.

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