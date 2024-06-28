Как охладить напитки без холодильника: спасательный способ

Ничто так не освежает в летнюю жару, как стакан холодной воды. Можно быстро охладить напитки даже без холодильника. Простое сочетание доступных ингредиентов снизит температуру бутылки с водой на впечатляющие 19 °C всего за полчаса.

Этот лайфхак можно использовать и для быстрого охлаждения других напитков, например пива или вина. Как охладить напитки без холодильника при отключении света, рассказало издание The Sun.

Эксперты опробовали популярные методы охлаждения и обнаружили, что можно охладить свой любимый напиток всего за 30 минут, соединив воду, лед и соль.

Наименее эффективно было погружение бутылки в ведро с холодной водой без льда, что привело к мизерному снижению температуры на 2,5 °C.

Сначала эксперты использовали 1 кг льда в ведре, залив его достаточным количеством воды, чтобы погрузить бутылку, и добавив 100 г соли. Без сомнения, это самый лучший способ быстро охладить напиток. Всего за 30 минут температура упала на 18,9 °C, пиво охладилось до 1,6 °C.

Морская вода имеет более низкую температуру замерзания, чем обычная вода, поэтому добавление соли будет означать, что температура ледяного раствора может быть ниже нуля.

На втором месте оказался тот же способ – но без соли. Температура пива упала на 16,6 °C за 30 минут.

Также можно пробовать воздушное охлаждение: окутайте бутылку мокрой тканью и поставьте в неглубокую емкость с водой. Емкость должна стоять в хорошо проветриваемом месте, чтобы вода испарялась и охлаждала бутылку. Этот метод снизил температуру на 3,3 °C за 30 минут.

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