Как отчистить грязную плиту всего одним грейпфрутом: полезный лайфхак

Чтобы очистить кухонную плиту от грязи, жира и пригоревших остатков, не всегда следует использовать агрессивные химические средства. Пригодятся простые и экологические ингредиенты: пищевая сода, уксус и даже грейпфрут.

Использование цитрусовых является одним из самых популярных и эффективных способов уборки. Эксперты рассказали, как отчистить грязную плиту всего одним грейпфрутом.

Все большую популярность набирают экологические методы уборки. Метод мистера Кэррингтона из программы BBC Sort Your Life Out поможет очистить плиту от грязи и бактерий, а также дополнительно дезинфицировать поверхности.

Природные кислоты в грейпфруте делают его безупречным чистящим средством. Лимонная кислота содержит антибактериальные вещества, поэтому убивает вредные микробы.

Однако не только грейпфрут обеспечивает тщательную очистку загрязненной плиты. Прежде чем взяться за уборку, мистер Кэррингтон советует покрыть нарезанный грейпфрут солью. Далее переходим к процессу очистки – потрите плиту грейпфрутом, особое внимание уделяя местам с пригоревшими остатками пищи. Абразивная текстура соли быстро расщепит загрязнение.

Важная оговорка: этот метод не рекомендуется использовать для очистки стеклянных поверхностей и индукционных плит, поскольку для этого требуется специальный неабразивный раствор.

Грязь и жирный налет на плитке – только верхушка проблемы. Высокая влажность и отсутствие регулярной уборки могут даже привести к появлению плесени. Очистка плитки жизненно важна не только из соображений гигиены, но и для поддержания здоровой среды дома. Какая простая, но эффективная техника поможет очистить плиту до блеска без чрезмерных усилий – читайте в материале.

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