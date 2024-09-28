Как отчистить грязные швы между плиткой: действенные бабушкины способы
Межплиточные швы нуждаются в регулярной очистке. Эти места накапливают грязь, плесень и мыльные отложения, а активное размножение грибковых спор может привести к проблемам со здоровьем. Независимо от того, имеете ли вы дело с кухней, ванной комнатой или другим помещением, выложенным плиткой, есть несколько эффективных и простых советов, как вернуть блеск и чистоту межплитковым швам.
Эксперты говорят, что плитка в ванной и на кухне требует еженедельной очистки. А в менее посещаемых местах дома можно сократить частоту уборки.
Способ 1
- Смочите старую зубную щетку в смеси из равных частей пищевой соды и перекиси водорода.
- Осторожно нанесите получившуюся пасту на место, которое нужно обработать, подождите несколько минут, а затем смойте холодной водой.
Способ 2
Белый уксус содержит уксусную кислоту – мощный компонент, который может очистить плесень. Он также обладает отличными дезинфицирующими свойствами.
- В бутылке с распылителем смешайте равные части теплой воды и дистиллированного белого уксуса.
- Сбрызните швы раствором после встряхивания бутылки, затем дайте уксусу подействовать в течение 5 минут.
- В конце протрите швы старой зубной щеткой и смойте водой.
Способ 3
- Смешайте 120 мл белого уксуса с 1 столовой ложкой моющего средства.
- Нанесите моющее средство на швы, затем потрите губкой.
- Оставьте действовать от 10 до 15 минут и промойте водой.
Способ 4
Смесь нашатырного спирта и горячей воды идеально подходит для отделки плитки на кухне и ванной.
- В емкости смешайте нашатырный спирт и горячую воду в пропорции 1:10.
- Смочите чистую тряпку в растворе, а затем протрите плиточные швы.
- Закончив очистку, протрите поверхность чистой тканью, смоченной водой, чтобы удалить остатки.
Способ 5
Отбеливатель известен своей эффективностью против стойких пятен. Перед использованием этого мощного средства обязательно наденьте защитные перчатки. Лучше нанести отбеливатель на швы с помощью пульверизатора.
- Смешайте столовую ложку отбеливателя с 1 литром горячей воды.
- Раствор нанесите на загрязненные места, используя чистую ткань или губку.
- Подождите 5-10 минут и смойте чистой водой.
Способ 6
Этиловый спирт является одним из самых эффективных средств для очистки швов между плиткой.
- Смочите тряпку бытовым спиртом (количество спирта будет зависеть от очищаемой поверхности).
- Осторожно потрите тканью швы и оставьте на несколько минут, прежде чем смыть водой.
Способ 7
- Смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты.
- Нанесите пасту на загрязненные швы с помощью зубной щетки.
- Подождите около 30 минут и промойте чистой влажной тканью.
Способ 8
- Смочите швы теплой водой, чтобы удалить загрязнение и пыль.
- Приготовьте раствор: смешайте 2 части пищевой соды с 1 частью перекиси водорода. Для кухонной плитки можно добавить несколько капель моющего средства.
- Нанесите средство на швы с помощью зубной щетки. Оставьте на 15 минут промойте плитку.
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