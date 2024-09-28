Как отчистить грязные швы между плиткой: действенные бабушкины способы

Межплиточные швы нуждаются в регулярной очистке. Эти места накапливают грязь, плесень и мыльные отложения, а активное размножение грибковых спор может привести к проблемам со здоровьем. Независимо от того, имеете ли вы дело с кухней, ванной комнатой или другим помещением, выложенным плиткой, есть несколько эффективных и простых советов, как вернуть блеск и чистоту межплитковым швам.

Эксперты говорят, что плитка в ванной и на кухне требует еженедельной очистки. А в менее посещаемых местах дома можно сократить частоту уборки.

Способ 1

Смочите старую зубную щетку в смеси из равных частей пищевой соды и перекиси водорода.

Осторожно нанесите получившуюся пасту на место, которое нужно обработать, подождите несколько минут, а затем смойте холодной водой.

Способ 2

Белый уксус содержит уксусную кислоту – мощный компонент, который может очистить плесень. Он также обладает отличными дезинфицирующими свойствами.

В бутылке с распылителем смешайте равные части теплой воды и дистиллированного белого уксуса.

Сбрызните швы раствором после встряхивания бутылки, затем дайте уксусу подействовать в течение 5 минут.

В конце протрите швы старой зубной щеткой и смойте водой.

Способ 3

Смешайте 120 мл белого уксуса с 1 столовой ложкой моющего средства.

Нанесите моющее средство на швы, затем потрите губкой.

Оставьте действовать от 10 до 15 минут и промойте водой.

Способ 4

Смесь нашатырного спирта и горячей воды идеально подходит для отделки плитки на кухне и ванной.

В емкости смешайте нашатырный спирт и горячую воду в пропорции 1:10.

Смочите чистую тряпку в растворе, а затем протрите плиточные швы.

Закончив очистку, протрите поверхность чистой тканью, смоченной водой, чтобы удалить остатки.

Способ 5

Отбеливатель известен своей эффективностью против стойких пятен. Перед использованием этого мощного средства обязательно наденьте защитные перчатки. Лучше нанести отбеливатель на швы с помощью пульверизатора.

Смешайте столовую ложку отбеливателя с 1 литром горячей воды.

Раствор нанесите на загрязненные места, используя чистую ткань или губку.

Подождите 5-10 минут и смойте чистой водой.

Способ 6

Этиловый спирт является одним из самых эффективных средств для очистки швов между плиткой.

Смочите тряпку бытовым спиртом (количество спирта будет зависеть от очищаемой поверхности).

Осторожно потрите тканью швы и оставьте на несколько минут, прежде чем смыть водой.

Способ 7

Смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты.

Нанесите пасту на загрязненные швы с помощью зубной щетки.

Подождите около 30 минут и промойте чистой влажной тканью.

Способ 8

Смочите швы теплой водой, чтобы удалить загрязнение и пыль.

Приготовьте раствор: смешайте 2 части пищевой соды с 1 частью перекиси водорода. Для кухонной плитки можно добавить несколько капель моющего средства.

Нанесите средство на швы с помощью зубной щетки. Оставьте на 15 минут промойте плитку.

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