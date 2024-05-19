Как отчистить кожаную мебель от чернил: эффективный способ

Очистка кожаных поверхностей – задача не из простых. Ситуация в разы усложняется, когда мы имеем дело с пятнами от чернил. Однако в большинстве случаев, если запастись терпением и нужными материалами, можно полностью удалить пятна из кожи. Некоторые виды чернил, например, шариковую ручку, легче оттереть, тогда как для удаления следов от перманентных маркеров придется приложить немало усилий.

Специалисты рассказали, как очистить от чернил кожаные поверхности. Использовать агрессивные химические растворители не придется.

Необходимые материалы и ингредиенты:

миска или кастрюля;

изопропиловый спирт;

ватные палочки;

кондиционер для кожи.

Важные оговорки

Если чернила свежие, быстро промокните пятно сухой белой тканью или бумажным полотенцем. Ни в коем случае нельзя тереть.

Прежде чем убрать свежее или засохшее чернильное пятно, проведите тест на цветостойкость в незаметном месте, чтобы убедиться, что кожаная краска не расплывается. Смочите ватный тампон в изопропиловом спирте. Потрите тампоном внутренний шов или скрытую обивку. Если тампон окрашивается, вероятно, пора обратиться к профессиональным средствам для чистки кожи, если нет – можете продолжать.

Пошаговая инструкция

Смочите ватный тампон или белую ткань в спирте. Работайте от внешней стороны пятна к центру, чтобы предотвратить распространение чернил. Аккуратно промокните пятно и замените тампон для последующего использования. Продолжайте осторожно промокать, пока чернила не исчезнут. Если под рукой нет изопропилового спирта, можно использовать обычную водку. Когда чернила исчезнут, дайте коже высохнуть естественным путем, подальше от прямого солнечного света или тепла. Используйте кондиционер для кожи, чтобы придать поверхностям гладкость и эластичность.

Дополнительные советы по удалению чернильных пятен с кожи

Избегайте средств, содержащих абразивные частицы. Не трите поверхности. Большинство кожаных обивок не выдержат чистки – происходит потеря цвета или повреждение поверхности.

В сети можно встретить советы по использованию лака для волос. Современные лаки для волос содержат ингредиенты, которые вызывают пятна на коже и могут принести гораздо больше вреда, чем пользы.

Никогда не используйте цветную салфетку или полотенце для обработки пятна на коже.

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