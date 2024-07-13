Как открутить ржавые винты: необычный, но действенный способ

Если вы работаете над проектом и обнаружите, что винт, который нужно открутить, заржавел, а отвертки под рукой нет – не стоит сразу паниковать. Простое и разумное решение для застрявшего винта найти достаточно легко.

Поможет неожиданное средство. Специалисты рассказали, как открутить ржавые винты с помощью популярного напитка.

Эффективное средство

Coca-Cola способна удалить ржавчину благодаря фосфорной кислоте в составе. Некоторые эксперты утверждают, что карбонизация также помогает уничтожить ржавчину, но научных доказательств этому немного. Однако было доказано, что фосфорная кислота лишает ржавчины путем замены одного химиката другим, который легче удалить.

Сода также содержит фосфорную кислоту и имеет около рН 2,6. Она действует на пятна ржавчины, но не является достаточно сильным средством, чтобы удалить серьезные отложения. Coca-Cola – отличный вариант, если вы хотите избежать использования сильных химикатов.

Пошаговая инструкция

Осторожно постучите по винту молотком, чтобы попытаться сбить часть ржавчины.

Налейте напиток непосредственно на застрявший винт и подождите не менее 10 минут, пока кислота начнет действовать.

Ржавчину вокруг винта можно протереть алюминиевой фольгой.

Фосфорная кислота вызывает химическую реакцию, которая изменяет ржавчину, что облегчает очищение или смывание.

После того, как удастся открутить винты, следует дополнительно замочить их в соде, чтобы помочь еще больше ослабить ржавчину.

Этот простой лайфхак также удаляет ржавчину из садовых инструментов и должен работать с любой ржавой металлической поверхностью.

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