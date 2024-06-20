Как отмыть брусчатку во дворе: эффективные способы

От чистоты брусчатки или плитки зависит аккуратность вида вашего двора. Но иногда на покрытии появляются пятна или загрязнения, которые не так просто удалить простой водой. И в этом заключается сложность такой уборки

Знаете ли вы, как правильно мыть бетонную плитку, чтобы не повредить ее? OBOZ.UA собрал советы профессионалов, как вернуть вашему двору идеальную чистоту с небольшими усилиями, максимальным результатом и без лишних проблем.

Берясь за чистку брусчатки или плитки, помните, что поверхность материала пористая и некоторые загрязнители проникают через поры внутрь. Так что такие пятна полностью отчистить может быть невозможным. Однако обычно простой воды и щетки бывает для уборки достаточно.

Начните с того, что механически удалите всю жесткую грязь. Сметите или сдуйте с дорожки листья, песок, мелкие камешки и т.д. Также следует убрать любую растительность в швах – мох или сорняки. Все, что можно, вырвите, остальное удалите с помощью специальной щетки. Но постарайтесь при этом не поцарапать материал, из которого изготовлена брусчатка.

Работайте в защитном снаряжении – рукавицах и очках. Даже если вы просто моете брусчатку водой. Это защитит вас от мозолей и попадания мелких частиц в глаза.

Полейте дорожку смесью теплой воды с несколькими каплями мыла – хозяйственного средства, жидкости для посуды или стирального порошка. Пройдитесь по поверхности щеткой средней жесткости. Затем смойте остатки пены чистой водой.

Будьте осторожны со швами. Заполняющий их материал легко вытереть или вымыть сильной струей воды и тогда плитка будет хуже держаться, поэтому не прикладывайте к этой зоне чрезмерных усилий. Воду из шланга подавайте небольшой струей и под острым углом. Когда плитка высохнет, подсыпьте еще немного заполнителя – он должен укрывать швы равномерно.

Если вы решили воспользоваться специальными средствами для очистки или защиты брусчатки, обращайте внимание на состав. Соляная кислота разъедает бетон, поэтому ее не должно быть в формуле чистящей жидкости. Вообще следует избегать агрессивных составов. Также зимой отдавайте предпочтение песку для посыпки дорожек против гололеда. Соль может плохо повлиять на состояние бетона.

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