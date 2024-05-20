Как отмыть до блеска виниловый пол: нужен всего один продукт

Винил – довольно популярный материал для пола, что объясняется его относительной прочностью и доступностью. Однако на этапе уборки могут возникнуть проблемы. Винил нельзя чистить агрессивными растворами, такими как аммиак и отбеливатель, поскольку эти вещества могут серьезно повредить деликатный материал.

Под запретом и абразивные средства, которые повреждают плитку и приводят к потускнению. Как отмыть до блеска виниловый пол, рассказали эксперты House Digest.

Доступный и эффективный ингредиент

Дистиллированный белый уксус – самое эффективное средство для винилового пола, обеспечивающее идеальный баланс безопасной и качественной мойки. Уксус достаточно кислый, чтобы устранить накопившуюся грязь на поверхностях, но при этом он не повредит синтетическому составу пола.

Пошаговая инструкция

Отмыть виниловые полы до блеска очень просто; все, что вам нужно это большое ведро, белый уксус, теплая вода и швабра (желательно из микрофибры).

Прежде всего следует подмести пол или вытереть его сухой шваброй, чтобы удалить любой мусор, который может поцарапать материал. Смешайте 1 стакан белого уксуса и 3 л теплой воды и протрите пол шваброй. Хотя винил устойчив к воде, кислотная жидкость, долго остающаяся на нем, может повредить материал. Поэтому в конце еще раз протрите пол теплой чистой водой. Уксусная смесь легко справится с загрязнениями, однако можно получить более мощный очистительный эффект, добавив несколько капель жидкого мыльного средства для посуды.

Часто пол пачкается уже на следующий день, а о блеске и чистоте можно только мечтать. Специалисты по уборке рекомендуют использовать итальянский способ мытья полов. Весь секрет состоит в том, что следует обратить внимание на детали. Как мыть пол, чтобы он всегда был чистым – читайте в материале.

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