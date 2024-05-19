Как отмыть кухонные шкафчики от жира: рецепт дивосредства

Кухня – это место, где мы не только едим, но регулярно собираемся всей семьей. Поэтому необходимо поддерживать это помещение чистым и уютным.

Однако из-за постоянного приготовления пищи на кухонных шкафчиках обычно накапливается жир и грязь, от которых совсем не легко избавиться. К счастью House Digest поделился лайфхаком, который поможет быстро, эффективно и бюджетно справиться с этой проблемой.

Особенно часто можно увидеть накопление жира на шкафах, расположенных над плитой и микроволновкой. Постоянная работа вытяжки, проветривания и т.д., конечно, могут минимизировать загрязнения, но если вы регулярно готовите, то рано или поздно вам придется с ними столкнуться.

Как правило, домохозяева и домохозяйки пытаются избавиться от жирных пятен с помощью химических чистящих средств и универсальных спреев. Однако они могут помочь частично, поэтому на помощь приходят натуральные ингредиенты.

Спрей для чистки из апельсина и уксуса.

Для начала возьмите шкурки от четырех апельсинов и нарежьте их на тонкие полоски, положите их в бутылку или банку, залейте белым дестилированным уксусом, закройте крышкой и оставьте настаиваться в течение двух недель периодически взбалтывая.

Затем процедите светло-желтую жидкость через сито и налейте ее в бутылку с распылителем.

Как очистить шкафы с помощью настойки из уксуса и апельсиновых шкурок.

Щедро сбрызните свои шкафы апельсиновым спреем и дайте ему несколько секунд, чтобы он подействовал, а затем протрите все бумажным полотенцем. Повторите это действие 2-3 раза, чтобы получить безупречный результат.

Кроме того, это натуральное средство можно использовать для очистки и других жирных поверхностей, например, микроволновки и плиты. Поскольку настойка полностью натуральна, вы можете не бояться, что вредные химические вещества попадут на вашу посуду или в пищу.

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