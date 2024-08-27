Как отмыть щетки для волос до идеального состояния: действенный способ
Расчески и щетки для волос нуждаются в регулярной очистке. На них остается кожный жир, остатки отмерших клеток и средства для волос. Это может вызвать неприятные ситуации, когда, расчесывая чистые волосы грязной расческой, они начинают быстро жирнеть.
В сети набирает популярность лайфхак для очистки расчесок. Пользователи соцсетей, которые уже попробовали этот способ, говорят, что совет действительно работает.
Пошаговая инструкция
- Наполните небольшую емкость теплой водой – количество должно быть таким, чтобы в нее поместились все расчески, требующие очистки.
- Добавьте немного пищевой соды и тщательно перемешайте.
- Добавьте небольшое количество перекиси водорода.
- Положите расчески в раствор лицевой стороной вниз и оставьте их на 10 минут.
- После того, как расчески намокнут нужно тщательно их почистить, удалив остатки волос и другую грязь.
- Можно дополнительно прополоскать расческу раствором из воды и спирта для лучшей дезинфекции. Последний шаг состоит в тщательном ополаскивании водой.
Очистка с помощью таких средств как перекись водорода, пищевая сода и спирт – это дешевый, простой и способ обновить щетки для волос.
Большинство самых известных чистящих средств содержат агрессивные химические вещества. Эксперты говорят, что отбеливатель на самом деле может нанести больше вреда, чем пользы.
Очистка с помощью более безопасных альтернатив, таких как перекись и спирт, лучше для вашего здоровья, окружающей среды и кошелька.
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