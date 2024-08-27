Как отмыть щетки для волос до идеального состояния: действенный способ

Расчески и щетки для волос нуждаются в регулярной очистке. На них остается кожный жир, остатки отмерших клеток и средства для волос. Это может вызвать неприятные ситуации, когда, расчесывая чистые волосы грязной расческой, они начинают быстро жирнеть.

В сети набирает популярность лайфхак для очистки расчесок. Пользователи соцсетей, которые уже попробовали этот способ, говорят, что совет действительно работает.

Пошаговая инструкция

Наполните небольшую емкость теплой водой – количество должно быть таким, чтобы в нее поместились все расчески, требующие очистки. Добавьте немного пищевой соды и тщательно перемешайте. Добавьте небольшое количество перекиси водорода. Положите расчески в раствор лицевой стороной вниз и оставьте их на 10 минут. После того, как расчески намокнут нужно тщательно их почистить, удалив остатки волос и другую грязь. Можно дополнительно прополоскать расческу раствором из воды и спирта для лучшей дезинфекции. Последний шаг состоит в тщательном ополаскивании водой.

Очистка с помощью таких средств как перекись водорода, пищевая сода и спирт – это дешевый, простой и способ обновить щетки для волос.

Большинство самых известных чистящих средств содержат агрессивные химические вещества. Эксперты говорят, что отбеливатель на самом деле может нанести больше вреда, чем пользы.

Очистка с помощью более безопасных альтернатив, таких как перекись и спирт, лучше для вашего здоровья, окружающей среды и кошелька.

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