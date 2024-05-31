Как отогнать насекомых, даже если спите с открытым окном: летние советы

Сон с открытым окном – отличный способ проветрить спальню и иметь в комнате свежий воздух в жаркие летние ночи. Эту идиллию может испортить симфония комаров и мух, постоянное жужжание которых не слишком благоприятно влияет на сон.

Сетка на окнах – отличное, но не всегда эффективное решение. Эксперты рассказали, как отогнать насекомых.

Первая линия защиты – приобрести крепкую оконную сетчатую сетку и правильно ее установить. Однако важно помнить, что насекомые проникают в комнату через малейшие щели.

После установки сетчатой ширмы на окна осмотрите рамы на наличие дыр и заклейте их, поскольку насекомые быстро проникнут в щели. Но если рама прогнила, просто зашпаклевать дыры не получится. Поскольку гнилая деревянная рама – любимое место для вредителей, нужно будет заменить поврежденные участки и закрыть трещины замазкой. Если отдельные участки не подлежат ремонту, придется заменить всю раму.

Повесьте кормушку для птиц за окном спальни, ведь птицы будут естественным путем уничтожать вредителей. Как известно, комары летят на свет, поэтому вместо центрального освещения лучше включить ночник.

Некоторые растения будут отпугивать мух естественным и эффективным способом. К примеру, запахи розмарина, базилика, перечной мяты и лемонграсса отвадят комаров и мух. Можно купить свежую зелень и поставить ее в неглубоких горшках возле окна.

Эфирное масло лаванды – одно из самых эффективных природных средств от комаров, мух и блох. Растение с пурпурными цветами выглядит очень эстетично, поэтому лаванду можно посадить на подоконнике.

Выраженный цитрусовый аромат мелиссы также будет отпугивать насекомых. Эффективность растения объясняется высоким содержанием цитронеллы – соединения, которое естественно присутствует в эфирном масле. Растение на подоконнике поможет оградить весь ваш дом от насекомых.

Если вы живете в частном доме, можно посадить возле подоконников бархатцы – это самые эффективные цветы в борьбе с насекомыми. Сильный запах отпугивает многих вредителей, включая пауков, комаров и мух. Лучше выращивать бархатцы вместе с шалфеем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от моли дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.