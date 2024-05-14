Как отстирать одежду от грязи: один совет значительно все упростит

Летние развлечения на свежем воздухе поднимают настроение и приносят пользу здоровью, но с другой стороны могут заканчиваться ужасающими пятнами на одежде. Кто-то посидел на грязной земле, кто-то поиграл в луже, кто-то упал в пруд – и вот у вас уже есть вещи, загрязненные уличным болотом.

Вопреки общему правилу борьбы с пятнами, эксперты не советуют отчищать такую грязь до того, как она высохнет. Дайте ей время. А что делать потом, выяснял OBOZ.UA.

Пока загрязненная вещь сохнет, приготовьте следующие инструменты и средства:

щетка с мягкой щетиной, например старая зубная;

пятновыводитель по вашему выбору – ориентироваться можно на тип ткани;

стиральный порошок или гель.

Шаг 1

Когда вещь хорошо просохнет, аккуратно отскребите от ткани как можно больше грязи с помощью щетки или даже ложки. Также хорошо справится с заданием ручной пылесос.

Шаг 2

Когда вы сухим методом отчистите все, что возможно, нанесите на загрязненное место немного пятновыводителя. Аккуратно вотрите его пальцем, чтобы не размазать болото по ткани. Вместо специального средства можно использовать небольшое количество стиральной жидкости, или даже пасту из пищевой соды и воды. Оставьте средство на пятне на 5-15 минут или на время, которое рекомендует инструкция.

Шаг 3

Выполощите пятновыводитель прохладной проточной водой и постирайте вещь обычным способом, а затем высушите на воздухе. Если следы загрязнения еще остались, повторите второй шаг или замочите вещь на несколько часов в теплом растворе стирального средства. В сушилке одежду после контакта с уличной грязью лучше не сушить. Это может закрепить ее в волокнах и повторная чистка, если она потребуется, станет неэффективной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стирать одежду, чтобы избавиться от клещей, которые могут быть скрыты в ткани.

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