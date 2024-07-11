Как оттереть пятна от воды на деревянных поверхностях: простые способы
Влага может серьезно повредить деревянные поверхности и привести к активному размножению грибковых спор. Дерево мгновенно реагирует на влагу. Например, без защиты подстаканника конденсат из стакана холодного напитка может оставить след на деревянной столешнице.
Если пятна от воды светлые – это указывает на то, что влага еще не успела глубоко впитаться в древесину. Эксперты говорят, что есть несколько удобных вариантов для борьбы с пятнами от воды с использованием простых и доступных ингредиентов.
Специалист Боб ДеГрафф, президент компании N-Hance, отметил, что последним шагом для каждого варианта является нанесение полироля или кондиционера для древесины, но только если древесина не обработана.
Способ 1
Пригодится обычная белая зубная паста, не имеющая в составе абразивных частиц.
- Нанесите небольшое количество зубной пасты на пораженный участок.
- Мягкой тканью осторожно вотрите зубную пасту в пятно.
- Сотрите зубную пасту. Нанесите средство для полировки или специальный кондиционер, соответствующий типу древесины.
Способ 2
- Накройте пятно сухой тканью.
- Включите утюг на слабый режим нагрева.
- Осторожно прижмите утюг к ткани и переместите его круговыми движениями. При работе проверяйте пятно, регулируя уровень нагрева, если необходимо.
- Нанесите полироль или кондиционер в соответствии с типом древесины.
Способ 3
Уксус является чем-то вроде панацеи от всех проблем с уборкой, но стоит действовать осторожно, если вы выберете этот метод. Проблема заключается не только в добавлении жидкости на поверхность. Уксус представляет собой кислоту, которая может повредить верхнее покрытие.
Если вы исчерпали другие более мягкие варианты, вот как использовать уксус для удаления пятен от воды:
- В небольшой миске смешайте дистиллированный белый уксус и воду в соотношении 1:1.
- Смочите салфетку из микрофибры в растворе.
- Потрите пятно тканью и досуха протрите чистой салфеткой.
- Нанесите полироль или кондиционер для древесины, соответствующий типу древесины.
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