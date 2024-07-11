Как оттереть пятна от воды на деревянных поверхностях: простые способы

Влага может серьезно повредить деревянные поверхности и привести к активному размножению грибковых спор. Дерево мгновенно реагирует на влагу. Например, без защиты подстаканника конденсат из стакана холодного напитка может оставить след на деревянной столешнице.

Если пятна от воды светлые – это указывает на то, что влага еще не успела глубоко впитаться в древесину. Эксперты говорят, что есть несколько удобных вариантов для борьбы с пятнами от воды с использованием простых и доступных ингредиентов.

Специалист Боб ДеГрафф, президент компании N-Hance, отметил, что последним шагом для каждого варианта является нанесение полироля или кондиционера для древесины, но только если древесина не обработана.

Способ 1

Пригодится обычная белая зубная паста, не имеющая в составе абразивных частиц.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на пораженный участок.

Мягкой тканью осторожно вотрите зубную пасту в пятно.

Сотрите зубную пасту. Нанесите средство для полировки или специальный кондиционер, соответствующий типу древесины.

Способ 2

Накройте пятно сухой тканью.

Включите утюг на слабый режим нагрева.

Осторожно прижмите утюг к ткани и переместите его круговыми движениями. При работе проверяйте пятно, регулируя уровень нагрева, если необходимо.

Нанесите полироль или кондиционер в соответствии с типом древесины.

Способ 3

Уксус является чем-то вроде панацеи от всех проблем с уборкой, но стоит действовать осторожно, если вы выберете этот метод. Проблема заключается не только в добавлении жидкости на поверхность. Уксус представляет собой кислоту, которая может повредить верхнее покрытие.

Если вы исчерпали другие более мягкие варианты, вот как использовать уксус для удаления пятен от воды:

В небольшой миске смешайте дистиллированный белый уксус и воду в соотношении 1:1.

Смочите салфетку из микрофибры в растворе.

Потрите пятно тканью и досуха протрите чистой салфеткой.

Нанесите полироль или кондиционер для древесины, соответствующий типу древесины.

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