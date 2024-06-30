Как пережить летнюю жару: полезные советы для уязвимых групп населения

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украину возвращается жаркая погода. К сожалению, использовать кондиционеры могут не все, и электрики не советуют перегружать энергетическую систему Украины. Поэтому важно помнить простые правила, которые помогут предотвратить негативное влияние жары на организм.

Как это сделать показали специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Их советы касаются прежде всего уязвимых групп населения – пожилых людей, младенцев, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает на улице – однако не будут лишними никому.

Советы довольно простые, но действенные даже в настоящее время. Итак:

Храните прохладу

Во время жаркой погоды важно сохранять прохладу во избежание негативного влияния жары на здоровье. Перенесите дела на другое время.

Держитесь подальше от жары

Избегайте выхода на улицу и выполнения напряженной работы в самое жаркое время суток. Находитесь в тени, не оставляйте детей и животных в припаркованном транспорте, а при необходимости и возможности проводите 2–3 часа в день в прохладном месте.

Держите прохладу в доме

Используйте ночной воздух, чтобы охладить дом. Уменьшите тепловую нагрузку внутри квартиры или дома в течение дня, используя шторы или жалюзи и выключив как можно больше электроприборов.

Держите тело прохладным

Самое главное: употребляйте достаточно воды. Также используйте легкую и свободную одежду и легкое постельное белье, принимайте прохладный душ или ванную.

Пейте воду, но помните, что следует избегать сладких, алкогольных напитков и жидкостей с кофеином.

Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным, и это знают многие. Однако не менее опасным может быть пребывание в жарких помещениях. Тепловой удар ничем не лучше солнечного.

Солнечный удар – это патологическое состояние. Происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей на не покрытую шляпой голову. Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.

Признаки теплового и солнечного удара:

тепловые высыпания: скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков;

мышечные спазмы в руках, ногах или животе;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела;

тошнота;

рвота;

усталость;

слабость;

головная боль;

головокружение;

отсутствие потливости,

горячая, красная или румяная сухая кожа;

быстрый пульс;

затрудненное дыхание;

галлюцинации;

дезориентация.

В любом случае при подозрении на тепловой или солнечный удар специалисты настоятельно советуют позвонить в службу экстренной медицинской помощи.