Как почистить коврик для йоги: лучший способ
Йога – отличный способ держать организм в тонусе. Однако задумывались ли вы над тем, сколько вредных микроорганизмов скапливается на коврике? Коврик может стать настоящим рассадником плесени и бактерий.
Быстрое опрыскивание натуральным моющим средством после каждого использования позволит контролировать грязь и накопления. Но если вы пренебрегаете этим правилом – следует почистить поверхность более мощными средствами. Эксперты рассказали, чем отмыть коврик для йоги.
Как почистить коврик для йоги натуральными компонентами.
Вам понадобится:
- 1/2 стакана уксуса;
- 2 столовые ложки пищевой соды;
- масло чайного дерева;
- вода.
- В бутылке с распылителем смешайте 1/2 стакана уксуса, 2 ложки пищевой соды и несколько капель масла чайного дерева. Добавьте воду.
- Распылите раствор на полотенце или ткань из микрофибры и протрите коврик.
- Можно использовать чистящее средство после каждого использования, чтобы контролировать рост загрязнения и бактерий.
Как почистить коврик для йоги с помощью пароочистителя
- Обязательно проверьте этикетку и инструкции по уходу за ковриком для йоги, прежде чем браться за пароочиститель. Некоторые материалы могут повредиться под воздействием высоких температур.
- Уложите коврик на чистую ровную поверхность. Отпаривайте коврик линейно, используя прямые движения по длине коврика. Убедитесь, что вся поверхность обработана паром.
- Переверните коврик и повторите процесс с другой стороны.
Келли Тернер, вице-президент YogaSix, советует использовать пароочиститель по крайней мере раз в месяц.
Вера Петерсон, президент Molly Maid, добавила, что некоторые коврики можно стирать в машинке при деликатном режиме без использования отбеливателя или агрессивных средств, однако прежде всего следует проверить советы, указанные на этикетке.
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