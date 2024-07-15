Как почистить коврик для йоги: лучший способ

Йога – отличный способ держать организм в тонусе. Однако задумывались ли вы над тем, сколько вредных микроорганизмов скапливается на коврике? Коврик может стать настоящим рассадником плесени и бактерий.

Быстрое опрыскивание натуральным моющим средством после каждого использования позволит контролировать грязь и накопления. Но если вы пренебрегаете этим правилом – следует почистить поверхность более мощными средствами. Эксперты рассказали, чем отмыть коврик для йоги.

Как почистить коврик для йоги натуральными компонентами.

Вам понадобится:

1/2 стакана уксуса;

2 столовые ложки пищевой соды;

масло чайного дерева;

вода.

В бутылке с распылителем смешайте 1/2 стакана уксуса, 2 ложки пищевой соды и несколько капель масла чайного дерева. Добавьте воду. Распылите раствор на полотенце или ткань из микрофибры и протрите коврик. Можно использовать чистящее средство после каждого использования, чтобы контролировать рост загрязнения и бактерий.

Как почистить коврик для йоги с помощью пароочистителя

Обязательно проверьте этикетку и инструкции по уходу за ковриком для йоги, прежде чем браться за пароочиститель. Некоторые материалы могут повредиться под воздействием высоких температур. Уложите коврик на чистую ровную поверхность. Отпаривайте коврик линейно, используя прямые движения по длине коврика. Убедитесь, что вся поверхность обработана паром. Переверните коврик и повторите процесс с другой стороны.

Келли Тернер, вице-президент YogaSix, советует использовать пароочиститель по крайней мере раз в месяц.

Вера Петерсон, президент Molly Maid, добавила, что некоторые коврики можно стирать в машинке при деликатном режиме без использования отбеливателя или агрессивных средств, однако прежде всего следует проверить советы, указанные на этикетке.

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