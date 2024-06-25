Как почистить посудомойку, чтобы на посуде не было налета и мыльных разводов: советы

Посудомоечная машина требует регулярной очистки. На дверцах остаются отпечатки пальцев всякий раз, когда вы загружаете прибор грязной посудой, а внутри, особенно в углах и щелях, накапливаются остатки пищи, жир и мыльная пена.

Эти отложения могут повлиять на работу прибора и привести к появлению неприятного запаха в посудомоечной машине. Эксперты рассказали, как почистить посудомойку, чтобы на посуде не было налета и мыльных разводов. Ежемесячная чистка может обеспечить качественную и бесперебойную работу и снизит риск серьезных неисправностей.

Как очистить дверцу

Лучший способ очистить наружную поверхность дверцы посудомоечной машины – протереть ее теплой мыльной водой. Или смешайте 1/4 стакана пищевой соды с 1 литром воды. Избегайте агрессивных моющих средств или слишком жестких губок, которые могут поцарапать поверхность. После обработки вытрите дверцу мягкой тканью. Очистите дверцу и ручку посудомоечной машины, добавив спирт на чистую ткань из микрофибры и вытерев отпечатки пальцев.

Для мытья внутренней части дверцы смочите зубную щетку в горячей мыльной воде и протрите поверхность. Убедитесь, что вы обработали места под резиновым уплотнителем и другие щели, включая петли.

Основной этап мойки

Прежде всего, нужно удалить мусор из основы посудомоечной машины – больше всего его накапливается вокруг дренажа.

Затем запустите пустой цикл очистки. Для дезинфекции подойдет уксус. Поставьте чашку белого уксуса на верхнюю полку и запустите цикл, выбрав максимально горячую воду для дезинфекции устройства.

После завершения цикла протрите внутреннюю часть посудомоечной машины бумажными полотенцами или чистой сухой тканью.

Тщательная очистка фильтра

Извлеките решетки и держатели посуды. Вытрите частицы пищи или другой мусор.

Чтобы получить доступ к фильтру посудомоечной машины, извлеките нижнюю полку. Фильтр обычно расположен в одном из нижних задних углов прибора. Если фильтр съемный, поверните его, чтобы извлечь, и промойте под горячей проточной водой.

Протрите участок под фильтром влажной тканью, губкой или зубной щеткой. После очистки установите чистый фильтр на место. Фильтры сильно отличаются в разных приборах. Обратитесь к руководству, чтобы получить конкретные инструкции по очистке этой детали.

Как отмыть известковый налет

Посудомоечная машина может быть чувствительна к отложениям жесткой воды или минералов. Поместите чашку лимонного сока на верхнюю полку и запустите обычный цикл. Кислый лимонный сок удалит пятна от жесткой воды и стойкие накопления.

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