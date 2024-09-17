Как почистить старый кирпич от строительного раствора: действенные способы

Недостатком переработки старого кирпича является то, что его часто портят нежелательные добавки. Придется удалить застывший строительный раствор, грязь, плесень и другие пятна. К счастью, обновить старый кирпич легче, чем может показаться на первый взгляд.

Если вы попытаетесь выложить неровный старый кирпич, проигнорировав этап очистки, есть риск получить очень шаткую стену, поскольку новый раствор плохо прилипает к старому, высохшему и затвердевшему материалу. Издание House Digest рассказало, как почистить старый кирпич от строительного раствора.

Некоторые профессиональные строительные организации предупреждают, что не стоит использовать старый кирпич в масштабных строительных проектах без тщательного испытания на прочность – согласно документу 2020 года, опубликованному в Developments in the Built Environment, прочность на сжатие регенерированного кирпича колеблется от 4,8% до 40%. Домашнему мастеру трудно выполнить такой уровень тестирования. Однако старый кирпич можно использовать в небольших проектах ремонта.

Как почистить старый кирпич

Вам понадобится молоток, холодное зубило, топор, мастерок или даже просто кусок металла для удаления раствора. Можно взять и пневматическую ударную дрель с долотом или специализированное моторизованное оборудование, например скребковый станок или вибрационные плиты.

Известковый раствор снимается легче, чем аналог на цементной основе, поэтому в этом случае можно воспользоваться простым ручным инструментом. Также пригодится щетка с жесткой щетиной или проволочная щетка. Не забудьте надеть перчатки и защитные очки.

Возьмите кирпич, найдите самый большой кусок строительного раствора и ударьте по нему острым или ударным краем выбранного орудия. Если вы используете перфоратор, установите переключатель в положение "Только перфоратор".

Некоторые части могут потребовать более одного удара. После того, как самые большие куски будут удалены, положите кирпич на ровной поверхности – с помощью инструмента нужно соскоблить остатки раствора. Удалите пыль щеткой с жесткой щетиной.

Если вы заметили пятна, кирпич нужно хорошо очистить. Уксус иногда рекомендуют как чистящее средство – это природный ингредиент, который, например, удалит мох на поверхности.

Соляная кислота, разбавленная в воде, станет наилучшим решением на этом этапе. Позаботьтесь о личной безопасности. Надев перчатки, очки, рубашку с длинными рукавами и длинные брюки, налейте кислоту в воду (никогда не наоборот) в соотношении 1:3 или 1:10 или в соответствии с инструкциями производителя. Поместите кирпич в раствор и оставьте их на 20 минут.

Промойте его в пресной воде, одновременно почистив. Высушите кирпич на воздухе, затем тщательно проверьте его, чтобы решить, нужно ли повторять процесс очистки. Также можно распылить раствор на каждую сторону кирпича с помощью садового распылителя.

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