Как подтянуть лицо с помощью румян: лайфхак для макияжа на зрелой коже

С возрастом меняется не только наш опыт и внутренний мир, но внешний вид. В этом нет ничего страшного, но женщинам следует учитывать это во время нанесения макияжа.

Правильно подобранная техника нанесения косметики может либо подтянуть лицо, либо наоборот сделать его визуально обвисшим. Визажистка Миа Гоксвелл, работавшая с Памелой Андерсон и Роуз Бирн, рассказала о самой распространенной ошибке с нанесением румян.

С возрастом наша кожа теряет упругость, возникают морщинки и другие признаки старения. Макияж может стать отличным средством для коррекции этих изменений, помогая сохранять молодость.

Правильно нанесенные румяна могут создать иллюзию подтянутого лица, придав ему свежесть и здоровое сияние. Однако если допустить ошибку, то можно не подчеркнуть свою красоту, а наоборот прибавить себе возраста.

Гоксвелл создает контент о красоте, ориентированный на женщин старше 40 лет. Она показывает, что привычные методы нанесения косметики перестают работать с возрастом, поэтому следует использовать другие стратегии.

Как подтянуть лицо с помощью румян

По словам визажистки, классическая техника нанесения румян, когда продукт размещается на яблоках щек, создает иллюзию опущенного лица на зрелых женщинах.

Поэтому вместо того, чтобы делать все, как обычно, нанесите его почти под глаза, на верхнюю часть скул. После этого растушевывайте румяна вверх к вискам.

Так же визажистка советует делать и с контурингом. То есть не наносите его в виде нисходящей линии от уха до центра щеки, а нарисуйте совсем небольшую тень чуть повыше. Таким образом, макияж будет визуально тянуть черты лица вверх, а не вниз.

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