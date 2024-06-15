Как пользоваться карандашом для бровей: советы экспертов по макияжу

Густые натуральные брови – тренд, который много лет остается неизменным. Брови помогают создать правильные акценты, сбалансировать черты лица и даже зрительно его омолодить.

Когда речь заходит об уходе за бровями, надлежащее заполнение волосков с помощью косметических средств является одним из самых важных шагов. Эксперты рассказали, как правильно пользоваться карандашом для бровей, чтобы создать максимально естественный макияж.

Косметика для бровей

Пудра, воск, тени, карандаш или легкие штрихи темно-коричневого косметического фломастера (напоминающего подводку для глаз) – самые распространенные варианты для тщательного заполнения неравномерных участков роста волос на бровях. Независимо от того, связана ли неравномерность с чрезмерным выщипыванием или это ваша особенность от природы, важно помнить, что создать густые брови можно с помощью качественного карандаша, подходящего вашему тону лица и цвету волос.

Не обязательно прибегать к радикальным мерам, например, микроблейдингу – технике перманентного макияжа, когда мастер лезвием делает микронадрезы по форме волоска, наполняемого пигментом. Эта процедура актуальна только в исключительных случаях и подходит не всем.

Пошаговая инструкция по правильному использованию карандаша

Карандаши для бровей являются самым популярным вариантом, ведь они удобны даже для новичков и позволяют добиться максимально естественного вида.

"Карандаши заполняют все неровности на бровях, чтобы создать желаемую форму", – отметила визажистка Люси Гаргиуло.

Шаг 1: подготовка

Прежде всего следует расчесать брови в одном направлении. Этого можно добиться с помощью щеточки, которая часто имеется на двусторонних карандашах. Визажист Хизер Рафаэла рекомендует расчесывать брови не в сторону, а вверх. Это позволяет увидеть, какие участки нужно заполнить.

Шаг 2: первые штрихи

Карандаш для бровей должен быть хорошо заточен. Мягко нанесите первые штрихи и заполните участки, требующие наибольшего количества пигмента, чтобы утолстить, изогнуть или удлинить брови. Брови не должны опускаться слишком далеко, чтобы не создать эффект расстроенных усталых глаз.

Шаг 3: основное нанесение

После предварительного нанесения карандаша для бровей вы можете быстро определить, равномерно ли пигмент распределен на обеих бровях. Визажисты рекомендуют еще раз прокрасить карандашные брови, но не создавать слишком четкие контуры. Брови должны быть естественными.

Шаг 4: фиксация

Гель для бровей поможет зафиксировать пигмент, выделить волоски и создать максимально натуральные брови.

Кстати, при нанесении макияжа визажисты часто используют технику формирования бровей, которая включает в себя определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги. Детальнее об этом методе – читайте в материале.

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