Как помыть машину дома и избежать царапин: метод двух ведер

Казалось бы, мойка автомобиля дома – это хороший способ сэкономить деньги. Но на практике многие сталкиваются с проблемой царапин и повреждений лакокрасочного покрытия после таких процедур.

Однако это не значит, что вы обречены всегда посещать специализированные мойки. Автомобильный эксперт Бен Кастард рассказал о том, как очистить автомобиль и минимизировать риск появления повреждений.

Лакокрасочное покрытие автомобиля – это уязвимая зона, которая легко поддается механическим воздействиям. Во время мойки автомобиля основным врагом являются песок, грязь и другие мелкие частицы, оставляющие микроскопические царапины на поверхности. Когда вы протираете автомобиль мокрой губкой или тряпкой, все они превращаются в абразив, царапающий поверхность машины, даже если это не заметно сразу. Впоследствии эти микроцарапины могут превратиться в видимые дефекты.

Как избежать царапин во время мытья автомобиля?

Кастард отмечает, что метод двух ведер – это лучший способ минимизировать риск царапин и других повреждений на кузове автомобиля. Его суть заключается в использовании двух емкостей: одну наполненную автомобильным шампунем, а вторую – чистой водой для полоскания губки или моечной варежки. Это позволяет удалять остаточную грязь с губки после каждого прохода, не возвращая его на автомобиль.

Эксперт советует начать процесс мойки с тщательной промывки автомобиля водой. Это поможет убрать все частоски грязи, которые часто приводят к появлению царапин. После этого можно наносить мыльный раствор на поверхность автомобиля, используя губку или перчатку.

По словам Кастарда, стоит также рассмотреть возможность использования защиты от песка – специальной сетки, которая собирает частицы грязи на дне ведра. Это позволяет избежать повторного попадания мусора на губку и соответственно на кузов авто, что значительно снижает риск появления царапин.

Шины

Еще один важный аспект – чистка шин, ведь это одна из самых загрязненных частей автомобиля.

Однако во избежание перекрестного загрязнения используйте отдельные тряпки для шин и кузова. Кроме того, важно тщательно промывать ведра после мойки разных частей машины во избежание попадания грязи на краску.

Полировка и нанесение воска

Помимо основной мойки, Кастард рекомендует использовать восковое покрытие и полировку автомобиля. Большинство полиролей можно наносить на сухой кузов, после чего нужно просто отполировать поверхность чистой микрофибровой тканью. Воск в свою очередь создает защитный слой, который не только уменьшает вероятность прилипания грязи, но и придает автомобилю блестящий вид.

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