Как должен поступить водитель на нерегулируемом перекрестке с плохой дорогой? Задание по ПДД с фото

Залогом безопасности на дороге является соблюдение ПДД всеми участниками движения. Больше всего аварийных ситуаций возникает на нерегулируемых перекрестках, особенно в условиях плохой видимости или при некачественном дорожном покрытии.

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Как должен поступать водитель транспортного средства, приближающегося к перекрестку, на котором нет знаков приоритета, а наличие покрытия на дороге невозможно определить в связи с погодными или другими условиями?

Как должен поступить водитель в этой ситуации?

Полагать, что он находится на главной дороге. Полагать, что он находится на второстепенной дороге. Давать дорогу, только поворачивая налево.

Объяснение

Пункт 16.1 ПДД устанавливает, что при выключении светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекрестка считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками.

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

В данной ситуации решающим является пункт 16.15 ПДД. Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Правильный ответ

Правильный ответ 2 – водитель должен считать, что он находится на второстепенной дороге.

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