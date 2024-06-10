Как поздравить подругу с днем рождения: стихи и открытки для близкого человека

Друзья дарят поддержку и понимание. Юмором, советами, присутствием и добрым словом они помогают пережить самые трудные моменты жизни.

OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для подруги. Теплые слова и искренние пожелания подарят хорошее настроение и согреют сердце.

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Моя дорогая подружка! C днем рождения! Желаю тебе любви – столько, чтобы хватило на всю жизнь! Искренних друзей и подруг рядом, крепких объятий и горячих поцелуев, веселого смеха и теплых улыбок. Денег побольше, на все твои желания. А также приключений, путешествий и подлинного удовольствия от жизни.

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Поздравляю тебя с днем рожденья! Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью, удачей и счастьем. Пусть тебе всегда сопутствует добро, любовь и душевная гармония. Если что-то пойдет не так, не расстраивайся, ты ведь способна преодолеть какие-либо препятствия. Желаю тебе крепкого здоровья, успеха и огромного счастья!

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Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем, радостью и любовью. Ты невероятно талантлива, креативна и целенаправленна. Я уверен твой жизненный путь будет полон богатства и успеха. Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, реализации твоих замыслов и много радостных моментов!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе большого счастья и доброго здоровья. Оставайся всегда такой же яркой, стильной и классной. Пусть удача сопровождает тебя по жизни. Пусть родные и друзья дарят только положительные эмоции. Пусть жизненный путь будет наполнен победами, радостью и весельем. Никогда не унывай и иди к своей мечте. С твоим днем, моя хорошая!

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С днем рождения, моя дорогая подружка! В этот особенный для тебя день я хочу пожелать тебе самое главное – всегда оставаться собой, наполнять этот мир своей красотой и добротой, наслаждаться этой жизнью, любить и быть любимой!

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Поздравляю с днем рождения, моя милая подруга! Желаю тебе безграничного счастья, любви и гармонии во всех сферах жизни. А главное, чтобы все твои мечты сбывались, а родные люди всегда были рядом!

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Весела, сяюча, вродлива,

Як квітка, ніжна та красива,

Зі святом, подружко, вітаю,

Шалених почуттів бажаю!

Краси та щастя тобі зичу!

Бо щастя дуже тобі личить.

Кохання, успіхів, достатку,

Хай буде скрізь усе в порядку!

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Дорогая подруга, с праздником! Желаю тебе радоваться, светить, утешать, любить, удивлять, колдовать и вызывать восхищение. Пусть твой оптимизм не заканчивается, твоя красота не увядает, твой интерес к жизни никогда не угасает! Будь счастлива, дорогая!

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Поздравляю тебя с днем рожденья! Хочу пожелать, чтобы все твои прекрасные мечты сбылись в этот год, и чтобы жизнь твоя стала такой, о которой ты мечтаешь – яркой, красивой и полной любви и счастья. Будь всегда такая же веселая, красивая, умная, моя дорогая подруга. Счастья тебе и настоящей любви!

***

Я бажаю тобі щастя,

Я бажаю в домі миру.

Щоб обходили нещастя,

А добро щоб душу гріло.

З днем народження вітаю,

Яскравого життя бажаю.

Щоб, моя подружка мила,

Завжди ти була щаслива.

***

Зі святом, подружко, вітаю!

Всього найкращого бажаю.

Здоров’я, щастя звідусіль,

Кохання й здійснення всіх мрій.

Хай поважають всі і всюди,

Хай грають ніжності етюди.

Натхнення, успіхів, підкорення висот,

Прожити вік свій без турбот.

***

Сьогодні всі слова вітання

Для тебе, подружко моя.

Хай щастя буде та кохання,

Життя – мов тиха течія!

Красунею завжди лишайся,

Живи у злагоді з собою.

З удачею в житті стикайся,

Ніколи – з горем та журбою!

Кохай сама та будь кохана.

Яскравих у житті подій!

Все досягай, що є у планах,

Живи сьогодні, в завтра вір!

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