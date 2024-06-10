Как поздравить подругу с днем рождения: стихи и открытки для близкого человека
Друзья дарят поддержку и понимание. Юмором, советами, присутствием и добрым словом они помогают пережить самые трудные моменты жизни.
OBOZ.UA публикует лучшие поздравления для подруги. Теплые слова и искренние пожелания подарят хорошее настроение и согреют сердце.
***
Моя дорогая подружка! C днем рождения! Желаю тебе любви – столько, чтобы хватило на всю жизнь! Искренних друзей и подруг рядом, крепких объятий и горячих поцелуев, веселого смеха и теплых улыбок. Денег побольше, на все твои желания. А также приключений, путешествий и подлинного удовольствия от жизни.
***
Поздравляю тебя с днем рожденья! Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью, удачей и счастьем. Пусть тебе всегда сопутствует добро, любовь и душевная гармония. Если что-то пойдет не так, не расстраивайся, ты ведь способна преодолеть какие-либо препятствия. Желаю тебе крепкого здоровья, успеха и огромного счастья!
***
Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем, радостью и любовью. Ты невероятно талантлива, креативна и целенаправленна. Я уверен твой жизненный путь будет полон богатства и успеха. Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, реализации твоих замыслов и много радостных моментов!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе большого счастья и доброго здоровья. Оставайся всегда такой же яркой, стильной и классной. Пусть удача сопровождает тебя по жизни. Пусть родные и друзья дарят только положительные эмоции. Пусть жизненный путь будет наполнен победами, радостью и весельем. Никогда не унывай и иди к своей мечте. С твоим днем, моя хорошая!
***
С днем рождения, моя дорогая подружка! В этот особенный для тебя день я хочу пожелать тебе самое главное – всегда оставаться собой, наполнять этот мир своей красотой и добротой, наслаждаться этой жизнью, любить и быть любимой!
***
Поздравляю с днем рождения, моя милая подруга! Желаю тебе безграничного счастья, любви и гармонии во всех сферах жизни. А главное, чтобы все твои мечты сбывались, а родные люди всегда были рядом!
***
Весела, сяюча, вродлива,
Як квітка, ніжна та красива,
Зі святом, подружко, вітаю,
Шалених почуттів бажаю!
Краси та щастя тобі зичу!
Бо щастя дуже тобі личить.
Кохання, успіхів, достатку,
Хай буде скрізь усе в порядку!
***
Дорогая подруга, с праздником! Желаю тебе радоваться, светить, утешать, любить, удивлять, колдовать и вызывать восхищение. Пусть твой оптимизм не заканчивается, твоя красота не увядает, твой интерес к жизни никогда не угасает! Будь счастлива, дорогая!
***
Поздравляю тебя с днем рожденья! Хочу пожелать, чтобы все твои прекрасные мечты сбылись в этот год, и чтобы жизнь твоя стала такой, о которой ты мечтаешь – яркой, красивой и полной любви и счастья. Будь всегда такая же веселая, красивая, умная, моя дорогая подруга. Счастья тебе и настоящей любви!
***
Я бажаю тобі щастя,
Я бажаю в домі миру.
Щоб обходили нещастя,
А добро щоб душу гріло.
З днем народження вітаю,
Яскравого життя бажаю.
Щоб, моя подружка мила,
Завжди ти була щаслива.
***
Зі святом, подружко, вітаю!
Всього найкращого бажаю.
Здоров’я, щастя звідусіль,
Кохання й здійснення всіх мрій.
Хай поважають всі і всюди,
Хай грають ніжності етюди.
Натхнення, успіхів, підкорення висот,
Прожити вік свій без турбот.
***
Сьогодні всі слова вітання
Для тебе, подружко моя.
Хай щастя буде та кохання,
Життя – мов тиха течія!
Красунею завжди лишайся,
Живи у злагоді з собою.
З удачею в житті стикайся,
Ніколи – з горем та журбою!
Кохай сама та будь кохана.
Яскравих у житті подій!
Все досягай, що є у планах,
Живи сьогодні, в завтра вір!
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления по случаю боевого медика.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.