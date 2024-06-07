Как поздравить с днем рождения мужчину-воина: самые искренние слова для героя

Сотни тысяч отважных воинов отстаивают свободу и волю украинцев на фронте. Именно благодаря храбрости и мужеству этих бойцов мы можем жить в сравнительной безопасности и обеспечивать воинам надежный тыл.

OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с днем рождения для военных. В непростое время важно поддерживать друг друга и держаться вместе.

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С Днем рождения, герой! Желаю стойкости духа, сил, выдержки и уверенности. Пусть защитят тебя высшие силы. Безграничная тебе благодарность вам за службу и тяжкий труд! Ты наша надежда и опора, наша гордость и защита. Борись за страну, за нашу общую победу, а мы обеспечим тебе надежный тыл.

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Когда мир вокруг горит в пламени войны, ты – единственная непротиворечивость, настоящий свет и добро, спасающее жизнь. Нужно быть особым человеком, чтобы соблюдать свои принципы и сосредотачиваться на спасении других в тяжелейших ситуациях. Ты наш ангел-хранитель, и мы желаем тебе сил, выдержки, сил и поддержки. Мы всегда ждем тебя!

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С днем рождения, защитник! Преклоняюсь перед твоим мужеством. Благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. Мы благодарны тебе за службу и искренне верим, что вскоре небо над Украиной снова станет мирным. Однако фронтовые подвиги навсегда останутся в памяти поколений.

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Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждая идея – отличной, каждое слово – твердым, а каждое действие – уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым. Пусть рядом всегда будут только верные и добрые люди, а беда всегда обходит тебя. Желаю смело держать курс на успех и победу и иметь все возможности для воплощения мечты.

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С днем рождения, защитник! Желаю стойкого характера и доброй души, крепкого здоровья и отличного настроения, мужской уверенности и мужества. Желаю идти вперед и побеждать, легко преодолевать все препятствия, уверенно добиваться цели, с каждым годом становиться счастливее! Радуй родных своей солнечной улыбкой и прекрасным настроением! Желаю любви, семейного счастья и изобилия!

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От всего сердца желаю крепкого здоровья, постоянного благополучия, хорошего настроения и больших сил. Пусть в твоей жизни всегда сияет солнце радости и счастья, пусть рядом будут поддержка родных и уважение друзей, пусть никогда тебя не покинет уверенность и бодрость. Всегда ждем тебя!

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C Днем рождения! Ты настоящий мужчина, пример всех остальных, гордость семьи. Желаю тебе мужества и выдержки, защиты высших сил, простого человеческого счастья, чистой любви и искренних улыбок, воодушевления и цели. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, любовью и приятными неожиданностями!

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Ти – гордість, честь, опора повсякчас,

Хай жодної поразки не існує!

І успіх хай не покидає нас,

А в Україні світло запанує!

Нехай щастить у коханні та дружбі,

Нехай будуть мир у сім’ї та достаток!

Хай успіх чекає на тебе на службі,

Нехай у всьому панує порядок!

***

Нехай під чистим українським небом

Ніколи не змовкає щирий сміх,

Ми віримо й чекаємо на тебе,

Хоча на долю нарікати гріх.

Ти завжди поряд, де б не був далеко,

Ти завжди поряд, де б я не була.

Нехай про мир нас сповістять лелеки,

І щоб країна наша мирна наша розцвіла.

***

Ти – патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

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