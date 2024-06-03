Как правильно поливать огород во время летней жары: есть хитрые правила

В засушливую и жаркую летнюю погоду садоводы и огородники стремятся как можно больше насытить грядки влагой. Регулярный полив отнимает много сил и времени. При этом мало кто задумывается, что неправильное увлажнение может принести растениям только вред.

Эксперты говорят, что самым лучшим вариантом для всех огородных культур будет прикорневой полив. OBOZ.UA рассказывает, как правильно поливать огород во время июньской жары.

Прикорневый полив

Прикорневой полив – действительно универсальный метод для овощных и ягодных культур. Таким образом вы обеспечиваете максимальное поступление влаги в корневую систему растений. Это может быть и быстрым вариантом подкормки – можно насытить почву полезными веществами, добавив в воду разнообразные растворы или добавки.

Полив под корень подойдет как для теплицы, так и открытого грунта. Самый простой способ – взять обычные пластиковые бутылки объемом 1,5-2 л, тщательно промыть их и обеззаразить раствором марганцовки.

Нужно лишь обрезать дно бутылки острым ножом и сделать несколько отверстий в крышке, например с помощью шила. Слишком маленькие отверстия не будут способствовать достаточному поступлению воды.

Бутылки следует вкопать в грунт на расстоянии 20-25 см от растений на глубине 10-15 см. Отверстия могут забиваться землей во время полива, поэтому на дно ям лучше выложить тряпки. Чтобы в сильную жару жидкость не улетучивалась, емкости можно прикрыть отрезанным дном. Указанного объема бутылок должно хватить на несколько дней.

Можно ли поливать огород из шланга

Давление воды – важное условие оптимального полива. Если поливать грядки холодной водой, подаваемой под давлением из шланга, можно повредить листья, корни и даже стебли растений.

Нужно ли мульчировать растения

Мульчирование поможет защитить растения от перегрева, а почву – от пересыхания. К примеру, можно уложить на грядку слой соломы. Благодаря мульче сорняки будут расти не так обильно, а поливать грядку придется реже.

В какое время суток поливать огород

В период активной жары поливать грядки не стоит. В это время вода улетучивается быстрее, а для накопления влаги растениям понадобится больший полив. Кроме того, есть риск, что на листьях могут появиться солнечные ожоги. Лучше всего поливать огород на рассвете или вечером.

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