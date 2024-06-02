Как правильно стирать бамбуковые простыни: никогда не повредятся

Бамбуковые простыни обладают высокой прочностью и стойкостью к разрывам, а по тактильным ощущениям напоминают натуральный шелк и кашемир. При этом, в отличие от дорогостоящих тканей, бамбук имеют более доступную цену. Текстиль легко пропускает кислород и является гипоаллергенным материалом.

Регулярная стирка постельного белья имеет немаловажное значение как для вашего здоровья, так и для долговечности ткани. Эксперты рассказали, как стирать простыни из бамбука.

Хотя бамбуковую ткань хвалят за ее крепкость, антимикробные свойства и долговечность, важно знать некоторые нюансы. Создание бамбуковой целлюлозы – непростой процесс, при котором используются агрессивные химикаты. После того, как бамбук прошел переработку, он больше не сохраняет своих антимикробных свойств и намного менее экологичен. Несмотря на это, бамбуковые простыни устойчивы к повреждениям, поэтому станут неплохой инвестицией.

Бамбук подвержен выцветанию и деформации, поэтому важно поддерживать низкую температуру во время стирки и сушки. Есть популярный миф, будто постель нужно стирать при высокой температуре, чтобы избавиться от всех загрязнений и уничтожить пылевых клещей. Вместе с тем регулярная стирка при слишком высокой температуре может повредить волокна. С правильным средством можно добиться эффективной очистки при безопасной температуре от 30 до 40 °C.

Однако если вы или кто-нибудь из членов вашей семьи недавно болели, можно как исключение постирать простыни при более высокой температуре.

При машинной стирке следует выбрать деликатный режим. Перегрузка барабана может привести к повреждению ткани. Кроме того, моющие средства не будут полностью вымываться из волокон.

Вместо порошков эксперты советуют выбрать мягкое хозяйственное мыло или другие гели, специально предназначенные для использования на натуральных тканях.

Не забывайте также использовать щадящие настройки во время сушки простыней. Если есть возможность, лучше сушить их на улице или на балконе.

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