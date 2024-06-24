Как правильно заряжать телефон: прослужит гораздо дольше

В условиях отключения света особенно важно быть на связи и держать гаджеты заряженными. Как оказалось, о процессе зарядки существует много мифов. Еще недавно считалось, что лучше дать батарее полностью разрядиться – так, мол, она будет работать дольше и лучше.

Эксперты развеяли мифы и объяснили, как работает батарея мобильного телефона. Как оказалось, заряжать смартфон в течение ночи вполне безопасно, просто следует убедиться, что он не перегревается.

Можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь

Миф о перезарядке телефона очень распространен. Объем поступающего в телефон заряда не должен быть проблемой, объясняют эксперты, поскольку большинство смартфонов теперь достаточно "умны", чтобы прекратить зарядку после полного заряда, просто пополняя при необходимости, чтобы оставаться на 100 процентах.

Проблемы возникают, когда аккумулятор перегревается, что может привести к повреждению. Чтобы избежать этого, лучше снять чехол, когда ставите телефон заряжаться на ночь. Также следует оставить телефон на ровной твердой поверхности, чтобы легко рассеивать тепло.

Как работает эффект перепада температур

Большинство устройств разработано для работы в широком диапазоне температур, покрывая практически все обычные погодные условия, но регулярное воздействие высокой температуры свыше 35 °C может повредить гаджет.

Apple, например, временно выключит iPhone, если он начнет перегреваться.

"Зарядка устройства при высокой температуре окружающей среды может сильно навредить гаджету", – отмечают эксперты компании.

Современные батареи гораздо лучше подходят для работы с холодом. Вероятно, вы заметите, что производительность батареи снижается в холодное зимнее время. К счастью, низкая производительность обычно лишь временная, и вы увидите, как обычное время автономной работы возобновится, когда вы вернетесь к теплым условиям.

Что такое память аккумулятора

Память батареи является достаточно старой концепцией, которая применялась больше к старым Ni-Cad аккумуляторам, а не к современным литий-ионным батареям. Если раньше считали, что лучше дать аккумулятору полностью разрядиться перед зарядкой, то теперь эксперты говорят, что нужно делать наоборот.

Литий-ионный аккумулятор лучше держать заряженным на 50-80%, чтобы использовать заряженные ионы и продлить срок службы аккумулятора. Поэтому короткая зарядка в течение дня является технически лучшим способом поддерживать работу телефона как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Качественное зарядное устройство

Хотя вы можете использовать любое зарядное устройство для многих телефонов, например устройств Android, лучше всего использовать официальный бренд, если это возможно.

Зарядные устройства от известных брендов обеспечивают оптимальный и, что более важно, стабильный заряд.

Циклы заряда

Литий-ионный аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки, отмечают специалисты. Вместо того чтобы позволить телефону полностью разрядиться, а затем заряжать его с нуля, лучше заряжать батарею большим количеством маленьких зарядов, а не полным циклом. Если вы все-таки используете полные циклы заряда, вы увидите, что аккумулятор может внезапно перестать принимать заряд и начать терять его быстрее.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, чтобы оставаться на связи во время отключений света.

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