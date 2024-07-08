Как привести руки в порядок после огородных работ: простая инструкция

Летний сезон всегда ассоциируется с работой на огороде и в саду. Для многих из нас это время, когда мы можем наслаждаться природой и отдыхать от обыденности, но это также испытание для рук.

Земля, пыль, сок растений, колючки и т.д., все это может высушить и повредить кожу. Поэтому Medical Answers рассказал, как спасти ее после огородных работ.

Если регулярно не заботиться о руках после работ с растениями и землей, то можно встретиться с тем, что кожа станет загрубевшей, сухой и покрытой шрамами и раздражениями. К счастью есть несколько проверенных методов, которые могут вернуть рукам мягкость и хрупкость даже после многих часов в огороде.

Очистка

Первое, что нужно сделать после работ на огороде – это тщательно, но деликатно очистить кожу от остатков земли. Наполните миску теплой водой, добавьте туда сок лимона и несколько ложек морской соли и подержите в растворе руки в течение 10-15 мин. Это поможет не только размягчить грязь и удалить ее, но и смягчить саму кожу.

Скрабование

После очищения следует сделать легкий пилинг, чтобы окончательно избавиться от омертвевших клеток кожи. Смешайте ложку сахара с небольшим количеством оливкового масла и осторожно помассируйте руки вместе с этой смесью, уделяя особое внимание жестким и мозолистым участкам.

Маска

Если ваши руки сильно повреждены, то необходимо сделать для них питательную маску. Смешайте 2 столовых ложки меда и 1 столовую ложку кокосового масла. Эти ингредиенты обладают сильными увлажняющими и заживляющими свойствами.

Равномерно нанесите смесь на руки и наденьте сверху хлопчатобумажные перчатки на 20-30 мин.

Ногти

В особой заботе после работ на огороде нуждаются ногти. Чтобы отбелить и укрепить их, возьмите небольшой кусочек лимона и потрите им ногтевую пластину. Затем нанесите на нее чуть-чуть масла чайного дерева. Оно обладает антисептическими свойствами, поэтому поможет предотвратить возможное воспаление.

Увлажнение

В конце ухода обязательно нужно глубоко увлажнить кожу, чтобы вернуть ей упругость и мягкость. Нанесите толстый слой питательного увлажняющего крема на руки и снова наденьте хлопчатобумажные перчатки. Оставьте их в таком состоянии на ночь.

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