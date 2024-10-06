Как прочистить канализацию солью: два действенных способа

Засоренную канализацию можно легко прочистить с помощью подручных средств. Соль – мощный ингредиент для прочистки труб, что имеет ряд преимуществ в процессе уборки: доступность, эффективность, а главное – экологичность.

Соль является природной альтернативой агрессивным химикатам. Эксперты рассказали о двух простых способах, которые помогут прочистить канализацию.

Способ 1

Сочетание соли и пищевой соды дает мощный эффект. Два ингредиента обладают абразивными и дезинфицирующими свойствами и являются чрезвычайно эффективными. Вместе они образуют мощное средство для удаления остатков труб.

Нагрейте стакан воды.

Смешайте 50 г соли и 50 г пищевой соды в горячей воде.

Еще горячую смесь вылейте в раковину или умывальник (если ПВХ трубы, дождитесь охлаждения).

Используйте вакуум для создания движения вперед и назад.

Чтобы прочистить трубы, включите теплую воду.

Способ 2

Сочетание щелочной соли и кислого уксуса создает химическую реакцию, способную устранить самые стойкие засорения.

Растворите 120 г соли в 250 мл белого уксуса.

Залейте смесь в трубы, закройте проем подождите 20-30 минут, пока компоненты подействуют.

Промойте горячей водой, смешанной с небольшим количеством моющего средства.

Оставьте на несколько минут, затем снова смойте теплой водой.

Сама по себе соль при правильном применении также очень действенна, особенно для профилактики засоров. Наполните раковину горячей водой. На каждый литр воды добавьте 50 г соли. Снимите пробку и дайте соленой воде вытекать через трубы.

Можно использовать также дренажную змейку для разблокировки пробки. Сантехнический трос состоит из рукоятки и стальной пружины, которую нужно продвинуть как можно глубже в трубу. Далее следует сделать несколько оборотов и осторожно вытащить змейку наружу – к ней прилипнут волосы и другая грязь, забивающая канализацию. Подробнее об эффективных способах очистки труб – читайте в материале.

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