Как прогнать мух из дома: простые способы со 100-процентным действием

Мухи – это крохотные, но очень назойливые насекомые. Они не только раздражают своим постоянным жужжанием, но и могут являться источником многочисленных заболеваний, поскольку переносят на себе разнообразные бактерии.

Летом вопрос, как эффективно и надолго прогнать мух из дома, становится особенно актуальным. Поэтому Mirror поделился лайфхаком, который поможет забыть об этой проблеме.

В мире есть несколько разных видов мух. Плодовые опасаются пищи с высоким содержанием сахара. Питаются они, как правило, перезрелыми фруктами, разлитыми газировками и т.д. Менее известная дренажная муха обитает во влажном климате. Ее обычно привлекают дренажные зоны. Там они часто откладывают яйца.

Если к вам в дом часто залетают мухи, то стоит начать с ними бороться как можно быстрее, ведь они не только отвратительны, но и могут переносить такие бактерии, как сальмонелла, брюшной тиф и E-Coli. Но, к счастью, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя и свою еду.

Как прогнать мух из дома?

Специалисты говорят, что есть несколько запахов, которые очень не нравятся этим насекомым.

Эфирные масла

Попытайтесь распространить по дому аромат эфирных масел, например, лемонграса или перечной мяты. Они издают сильный запах и токсичны для мух и других насекомых. Поэтому есть большая вероятность, что они перестанут вам надоедать.

Водка

Налейте немного водки в бутылку с пульверизатором и распространите по дому жидкость. Вы также можете разместить пакеты с водкой в местах, куда часто залетают насекомые, чтобы отпугнуть их. Но будьте готовы к тому, что запах спиртного вам тоже не будет приятным. Чтобы улучшить его, можно добавить эфирные масла базилика или лаванды.

Яблочный уксус

Яблочный уксус является эффективной мухоловкой. Все, что вам нужно сделать, это наполовину наполнить банку яблочным уксусом, мылом и прикрыть ее крышкой так, чтобы насекомые могли туда залететь, но не могли выбраться.

Запах ферментированного яблока привлечет мух, а конструкция ловушки не позволит им выбраться.

Корица

Также можно применить корицу. Запах этой специи очень силен, а некоторые ее компоненты также токсичны для мух. Вы можете приобрести освежитель воздуха с корицей или зажигать ароматические свечи.

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