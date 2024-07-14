Как прогнать муравьев из сада: действенные способы

Садовые и лесные муравьи – это разные виды насекомых. В дикой природе муравьи считаются санитарами леса, однако в саду от них больше вреда, чем пользы. Насекомые могут начать подкапывать ваши кустарники, атаковать цветы и ягоды. Летом они обустраивают себе тайники в любом месте: на грядке, на цветнике, в корнях многолетников или в приствольных кругах плодовых деревьев, тем самым разрушая сад.

Самым радикальным способом избавиться от муравьев является использование инсектицидов. OBOZ.UA разбирался, какие есть более щадящие методы, чтобы прогнать насекомых из сада.

Способ 1

Большую колонию муравьев можно вывести только химическими средствами. Лучше провести превентивные мероприятия и отпугивать насекомых растениями с инсектицидными свойствами.

Травянистое растение пижма поможет избавиться от муравьев. Следует приготовить настой из 800 г сухой травы или 2 кг свежесобранной растительной массы, залив органику ведром воды и настаивая несколько дней. Перед использованием жидкость нужно прокипятить, разбавить жидкую часть настойки водой в соотношении 1:1 и добавить 50 г натертого хозяйственного или дегтевого мыла.

Способ 2

Это самый простой вариант. Места, где осели муравьи, нужно засыпать густым слоем сухой горчицы. Горчичный порошок заполнит входы в муравейник с заставит насекомых покинуть насиженное место.

Способ 3

Гуманнейший способ заключается в высадке по периметру сада растений, своим сильным ароматом отпугивающих муравьев.

Это, в частности:

петрушка;

чеснок – им можно даже натереть стволы деревьев;

бархатцы.

Способ 4

Есит также действенный аптечный способ, заключающийся в использовании борной кислоты. В 1 л воды следует растворить 2 стакана сахара в 1 л воды и добавить туда 5 г борной кислоты. Обработать нужно муравейник или поверхность почвы вблизи растений, которые атакуют муравьи.

Способ 5

Сок лимона также пригодится. Можно приготовить концентрированный раствор из сока лимона или добавить туда чуть-чуть уксуса (в соотношении 1:2 с водой. Раствор нужно залить в муравейник. Специалисты также советуют смещать 100 г соды и 100 г сахарной пудры и растворить это в 50 мл воды.

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