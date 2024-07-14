Как прогнать муравьев из сада: действенные способы
Садовые и лесные муравьи – это разные виды насекомых. В дикой природе муравьи считаются санитарами леса, однако в саду от них больше вреда, чем пользы. Насекомые могут начать подкапывать ваши кустарники, атаковать цветы и ягоды. Летом они обустраивают себе тайники в любом месте: на грядке, на цветнике, в корнях многолетников или в приствольных кругах плодовых деревьев, тем самым разрушая сад.
Самым радикальным способом избавиться от муравьев является использование инсектицидов. OBOZ.UA разбирался, какие есть более щадящие методы, чтобы прогнать насекомых из сада.
Способ 1
Большую колонию муравьев можно вывести только химическими средствами. Лучше провести превентивные мероприятия и отпугивать насекомых растениями с инсектицидными свойствами.
Травянистое растение пижма поможет избавиться от муравьев. Следует приготовить настой из 800 г сухой травы или 2 кг свежесобранной растительной массы, залив органику ведром воды и настаивая несколько дней. Перед использованием жидкость нужно прокипятить, разбавить жидкую часть настойки водой в соотношении 1:1 и добавить 50 г натертого хозяйственного или дегтевого мыла.
Способ 2
Это самый простой вариант. Места, где осели муравьи, нужно засыпать густым слоем сухой горчицы. Горчичный порошок заполнит входы в муравейник с заставит насекомых покинуть насиженное место.
Способ 3
Гуманнейший способ заключается в высадке по периметру сада растений, своим сильным ароматом отпугивающих муравьев.
Это, в частности:
- петрушка;
- чеснок – им можно даже натереть стволы деревьев;
- бархатцы.
Способ 4
Есит также действенный аптечный способ, заключающийся в использовании борной кислоты. В 1 л воды следует растворить 2 стакана сахара в 1 л воды и добавить туда 5 г борной кислоты. Обработать нужно муравейник или поверхность почвы вблизи растений, которые атакуют муравьи.
Способ 5
Сок лимона также пригодится. Можно приготовить концентрированный раствор из сока лимона или добавить туда чуть-чуть уксуса (в соотношении 1:2 с водой. Раствор нужно залить в муравейник. Специалисты также советуют смещать 100 г соды и 100 г сахарной пудры и растворить это в 50 мл воды.
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