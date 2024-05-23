Как разъехаться автомобили и трамвай на перекрестке: сложная задача по ПДД

Перекрестки – участки повышенной опасности. Важно учитывать все нюансы, чтобы не создать аварийную ситуацию. Залогом безопасности всех участников дорожного движения является неукоснительное соблюдение ПДД.

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Как должны разъехаться автомобили и трамвай на перекрестке?

Каков порядок разъезда в этой ситуации?

Трамвай, красный автомобиль, синий автомобиль; Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль; Синий автомобиль, красный, трамвай; Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль; Красный автомобиль, синий, трамвай; Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.

Объяснение

Перекрестки могут быть регулируемыми – порядок движения на которых определяются дорожными знаками или сигналами светофора или регулировщика, и нерегулируемым.

На изображении мы видим ситуацию, согласно которой трамвай должен ехать прямо, а синий и красный автомобили поворачивают налево. Обратить внимание следует и на дорожные знаки: 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

На главной дороге находится только синий автомобиль. Запутать в этом тесте могут нюансы движения трамвая. Трамвай получает приоритет только на равнозначных дорогах. Учитывая, что водитель синего авто находится на главной дороге, то именно он проедет перекресток первым.

На равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество вне зависимости от направления движения. То есть водитель трамвая, находясь на второстепенной равнозначной дороге, проедет перекресток вторым, а водитель красного авто – последним.

Правильный ответ

Поскольку синий автомобиль находится на главной дороге, то проезжает первым. Далее проедет трамвай, а последним – красный автомобиль. Так что правильный ответ 4 – синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA публиковавал непростую задачу о том, кто из водителей должен уступить дорогу.

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