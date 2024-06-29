Как реанимировать орхидею: советы на разные случаи

Орхидеи – это одни из самых красивых и популярных комнатных растений. Несмотря на свой экзотический внешний вид, они хорошо чувствуют себя в домашних условиях и не нуждаются в специфическом уходе.

Однако иногда случаются проблемы с корнями цветка, которые могут привести к его гибели. О том, как спасти растение, рассказало издание Яскрава клумба.

Самой распространенной проблемой с орхидеями являются неполадки с их корнями. Если они начали гнить или засохли, не торопитесь расстраиваться и покупать новый цветок, ведь его можно попытаться спасти. Однако в дальнейшем, конечно, следует учитывать особенности растения и соблюдать условия по уходу за ним.

Гниение корней

Орхидеи могут поглощать влагу из воздуха и долго удерживать ее в себе. Поэтому если слишком часто и обильно поливать эти растения, то их корни могут начать гнить. При этом одновременно листья теряют упругость и становятся увядшими.

Также цветок может начать болеть после повреждений, поэтому с ним следует соблюдать осторожность. Если орхидея будет находиться в слишком неблагоприятных условиях, процесс разрушения может происходить довольно быстро. В результате цветок потеряет корни, большую часть листьев и его придется реанимировать.

Как нарастить корни гнилой орхидеи

Для начала извлеките растение из горшка, уберите субстрат и чистым и острым ножом или секатором отрежьте все гнилые, поврежденные и потемневшие части растения. Затем обработайте все срезы фунгицидом. В итоге у вас остается верхняя часть растения с точкой роста. Оставьте ее на несколько часов в теплом месте, чтобы срезы подсохли.

Затем налейте чистую воду в емкость и зафиксируйте над ней орхидею так, чтобы она свисала над жидкостью на несколько сантиметров и не прикасалась к ней. Поставьте все это в теплое место (23-25 градусов) с рассеянным светом и постепенно подливайте в емкость воду.

Раз в несколько дней протирайте листья раствором янтарной кислоты или листовой подкормкой для орхидей. Через несколько недель, когда корни отрастут примерно на 5-7 см, цветок можно пересаживать в субстрат.

Высыхание корней

Если листья цветка становятся вялыми и морщинистыми, а корни засыхают, то это означает, что ему недостаточно влаги. Для начала попытайтесь опустить растение в горшке в слабый раствор янтарной кислоты или подкормки для орхидей. Используйте для его приготовления чистую воду комнатной температуры.

Затем извлеките горшок, дайте жидкости стечь и оставьте орхидею в теплом месте с рассеянным светом. Если состояние растения стало улучшаться, то повторите замачивание еще раз через несколько дней.

Как нарастить засохшие корни орхидеи

Если замачивание орхидеи не помогло, нужно реанимировать ее с помощью самодельной теплицы. Возьмите мох сфагнум и замочите его на несколько минут в растворе янтарной кислоты или удобрения. Затем дайте жидкости стечь и положите мох в пластиковый пакет с застежкой.

Затем замочите сам цветок в питательном растворе на несколько часов, чтобы он пропитался влагой. Полностью засохшие корни нужно осторожно удалить.

Далее положите мох на орхидею, а сам цветок в пакет с застежкой. Оставьте это все в теплом городе (22-25 градусов) с рассеянным светом. Влаги, которая будет испаряться, будет достаточно, чтобы растение постепенно наращивало корни.

Следите за тем, чтобы мох оставался умеренно влажным и раз или два в день открывайте пакет примерно на 30 мин, чтобы проветрить растение. Если все сделать правильно, то через месяц-два появятся новые корни.

Перед тем, как пересаживать орхидею в горшок, следует адаптировать ее к более сухому воздуху. Проветривайте растение чаще и постепенно оставляйте пакет открытым на более длительный период времени. Когда оно будет спокойно находиться на открытом воздухе 5-6 часов, его можно пересаживать в субстрат.

Ранее OBOZ.UA публиковал 5 эффективных советов относительно того, как правильно выращивать орхидеи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.