Как самостоятельно отчистить утюг от накипи и нагара: полезные советы

Утюг – это незаменимый бытовой прибор, без которого многим трудно представить свою жизнь. Он позволяет людям выглядеть опрятно и привлекательно.

Однако иногда на утюге появляется накипь и нагар, что может негативно влиять на его эффективность и состояние вещей. О том, как его очистить, рассказала профессиональный организатор пространства Жаклин Стайн на своей странице в Instagram.

Использование грязного утюга может привести к загрязнению вашей чистой одежды. Также накопленная накипь и нагар могут мешать нормальному выходу пара. Поэтому правильная очистка прибора не только продлевает его срок службы, но и улучшает результаты глажки.

Очистка резервуара и паровых отверстий

Один из наиболее распространенных способов очистки утюга от накипи – это использование дистиллированной воды и уксуса.

Сначала смешайте пол стакана дистиллированной воды с четвертью стакана уксуса. Налейте приготовленный раствор в резервуар для воды, включите утюг и выберите режим подачи пара. Это нагреет смесь и позволит ей удалить накипь и вытолкнуть накопления из паровых отверстий.

Перед выключением утюга используйте мягкую тряпку или ватные диски, чтобы удалить минеральные отложения.

Очистка металлической пластины утюга

Металлическая пластина утюга может накапливать нагар от расплавленных волокон ткани. Чтобы эффективно и быстро очистить ее, сначала смешайте две столовых ложки пищевой соды с одной столовой ложкой воды. Равномерно нанесите пасту на утюг и оставьте его на минуту. Наконец с помощью влажной салфетки удалите пасту вместе с нагаром.

Для удаления нагара также можно использовать таблетки парацетамола. Нагрейте утюг и осторожно потрите таблеткой по пятнам.

Советы по поддержанию чистоты утюга

Выливайте воду из резервуара после каждого использования утюга и оставляйте дверцу водяной камеры открытой, чтобы резервуар мог высохнуть. Это снизит вероятность образования плесени.

Используйте очищенную воду, ведь некачественная и жесткая жидкость способствует образованию налета.

Регулярно чистите свой утюг, ведь устаревшие загрязнения гораздо труднее удалить.

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