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Как самостоятельно отчистить утюг от накипи и нагара: полезные советы

Анна Онищенко
Rest
2 минуты
1,4 т.
Как самостоятельно отчистить утюг от накипи и нагара: полезные советы

Утюг – это незаменимый бытовой прибор, без которого многим трудно представить свою жизнь. Он позволяет людям выглядеть опрятно и привлекательно.

Однако иногда на утюге появляется накипь и нагар, что может негативно влиять на его эффективность и состояние вещей. О том, как его очистить, рассказала профессиональный организатор пространства Жаклин Стайн на своей странице в Instagram.

Использование грязного утюга может привести к загрязнению вашей чистой одежды. Также накопленная накипь и нагар могут мешать нормальному выходу пара. Поэтому правильная очистка прибора не только продлевает его срок службы, но и улучшает результаты глажки.

Очистка резервуара и паровых отверстий

Один из наиболее распространенных способов очистки утюга от накипи – это использование дистиллированной воды и уксуса.

Сначала смешайте пол стакана дистиллированной воды с четвертью стакана уксуса. Налейте приготовленный раствор в резервуар для воды, включите утюг и выберите режим подачи пара. Это нагреет смесь и позволит ей удалить накипь и вытолкнуть накопления из паровых отверстий.

Перед выключением утюга используйте мягкую тряпку или ватные диски, чтобы удалить минеральные отложения.

Как самостоятельно отчистить утюг от накипи и нагара: полезные советы

Очистка металлической пластины утюга

Металлическая пластина утюга может накапливать нагар от расплавленных волокон ткани. Чтобы эффективно и быстро очистить ее, сначала смешайте две столовых ложки пищевой соды с одной столовой ложкой воды. Равномерно нанесите пасту на утюг и оставьте его на минуту. Наконец с помощью влажной салфетки удалите пасту вместе с нагаром.

Для удаления нагара также можно использовать таблетки парацетамола. Нагрейте утюг и осторожно потрите таблеткой по пятнам.

Советы по поддержанию чистоты утюга

  • Выливайте воду из резервуара после каждого использования утюга и оставляйте дверцу водяной камеры открытой, чтобы резервуар мог высохнуть. Это снизит вероятность образования плесени.
  • Используйте очищенную воду, ведь некачественная и жесткая жидкость способствует образованию налета.
  • Регулярно чистите свой утюг, ведь устаревшие загрязнения гораздо труднее удалить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как разгладить вещи без утюга.

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