Как самостоятельно почистить утюг и какие признаки, что это нужно сделать уже сейчас

Иногда случается, что чистая выстиранная одежда вдруг покрывается темными следами от утюга. Очищать прибор от накипи следует регулярно, а большинство производителей рекомендуют делать это каждые 1-4 месяца в зависимости от частоты использования.

Эксперты по уборке рассказали, как самостоятельно почистить утюг от накипи. Некоторые признаки говорят о том, что сделать чистку нужно немедленно.

Признаки того, что утюг нужно чистить

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, лучше не медля начать чистку утюга:

на поверхности появились мелово-белые минеральные отложения или известковый налет;

на приборе имеются липкие остатки, возникающие от глажки тканей при слишком горячем режиме;

утюг перестал скользить, вам приходится прилагать усилия, чтобы тянуть его по ткани;

утюг оставляет следы и разводы.

Как очистить утюг

Возьмите большую чистую влажную ткань и протрите слегка теплую подошву.

Также можно использовать немного обыкновенной белой зубной пасты, нанесенной на влажную ткань, чтобы осторожно удалить скопление грязи на основе.

Не используйте абразивные чистящие средства, поскольку они повредят покрытие.

Большинство паровых утюгов имеют определенную форму самоочистки или систему "антинакипи" – включайте ее регулярно, следуя инструкциям производителя.

Лайфхаки для глубокой очистки

Налейте равные части дистиллированного белого уксуса и воды в резервуар, заполнив его на треть. Включите утюг на средний температурный режим и подождите около пяти-десяти минут, чтобы весь уксус испарился. Затем наполните резервуар свежей водой и снова включите утюг, чтобы промыть следы минеральных отложений и уксуса. Когда утюг остынет, протрите основу и паровые отверстия бумажным полотенцем.

Как отмыть забитые отверстия парового утюга

Для очистки засоренных паровых отверстий воспользуйтесь ватной палочкой, смоченной в растворе воды и белого уксуса.

Чтобы предотвратить образование известковых отложений в утюге, всегда удаляйте избыток воды из резервуара после окончания глажки.

Часто в емкости остается несколько капель, поэтому оставьте резервуар открытым, чтобы он полностью высох. В противном случае бактерии могут накапливаться внутри и приводить к появлению неприятного запаха, особенно если утюг не используется в течение длительного времени.

Также убедитесь, что вы используете утюг при правильной температуре. Эта ошибка приводит к образованию липких остатков на подошве.

Перед глажкой распределите белье в соответствии с требуемым уровнем нагрева. Просмотрите этикетки с уходом и отсортируйте: самая низкая температура лучше подходит для синтетики, а самая горячая – для хлопка и льна.

При глажке меняйте температуру, чтобы вещи не подвергались чрезмерному нагреву – если вы забыли это правило, нужно дать утюгу достаточно времени, чтобы остыть между подходами.

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