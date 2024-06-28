Как сделать, чтобы машинка лучше стирала вещи: трюк с капсулой

Капсулы для стирки заслужили славу достаточно противоречивого средства. При их использовании возникает немало дополнительных проблем, даже несмотря на то, что эксперты по уходу за одеждой называют их отличным и эффективным продуктом.

Все дело может состоять в том, что вы неправильно ими пользуетесь. OBOZ.UA рассказывает, что может пойти не так во время использования капсул, и как это предотвратить.

Что такое капсулы для стирки

Простейшая капсула имеет вид оболочки из водорастворимого полимера, заполненной стиральным гелем. Оказываясь в барабане машины, эта оболочка разрушается даже под действием холодной воды и высвобождает мыльное средство.

Однако большинство капсул содержит не один, а сразу два компонента. Благодаря крепкой оболочке, в них можно разместить не только гель для стирки, но и кондиционер для тканей, которые будут усиливать действие друг друга. Существуют также капсулы с тремя и даже четырьмя компонентами, в которых в обычный набор добавляются пятновыводитель и ароматическое или защитное средство для тканей.

Что может пойти не так при использовании капсул

Если использовать это средство неправильно, оболочка капсулы может раствориться неполностью. И тогда вы найдете ее остатки на вещах, на стенках барабана или в резиновом уплотнителе дверцы. Этот липкий остаток достаточно легко отмыть, но он сильно портит настроение и добавляет лишней работы.

К тому же, если капсула растворилась неполностью, возрастает вероятность того, что и стиральное средство из нее высвободилось неправильно. В этом случае оно может оставить пятна на вещах.

Как избежать проблем с использованием капсул

Прежде всего внимательно прочтите инструкцию к своему средству. Возможно, вы неправильно закладываете капсулу в барабан. Она должна располагаться на дне машины с вертикальной загрузкой и у задней стенки устройства с горизонтальной. Также сверьтесь с информацией о том, при какой температуре растворяется оболочка капсулы.

А еще вы можете помочь ей лучше раствориться, если положите средство в сетчатый мешок для стирки или просто в носок. В этом случае во время вращения барабана капсула будет дополнительно тереться о материал и быстрее растворится. Но лучше берите для этого распаренный носок или ненужный чулок. Завяжите капсулу внутри на узел, а сетчатый мешок застегните. А дальше расположите их в соответствии с инструкцией.

Также можно перед закладкой в машину погрузить капсулу в теплую воду. Это тоже ускорит растворение ее оболочки во время стирки.

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