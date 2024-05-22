Как сделать, чтобы пионы долго оставались свежими в вазе: советы

Пионы – это одни из самых красивых растений. Женщины их обожают, поэтому будут в восторге от букета этих цветов.

Однако, к сожалению, срезанные пионы довольно быстро увядают и осыпаются. Поэтому издание Корисні поради рассказало, как правильно хранить эти цветы, чтобы они радовали глаз как можно дольше.

Что сделать с пионами перед тем, как ставить в вазу

Как только вы принесли цветы домой, подержите несколько часов в прохладном темном месте.

Пионам нужно будет привыкнуть к новым условиям, поэтому также целесообразно набрать в ванную воду комнатной температуры и положить туда растения, чтобы они впитали влагу.

Непосредственно перед тем, как ставить пионы в вазу, нужно под струей холодной воды обрезать каждый стебель под большим углом и ножом сделать на нем надрез длиной 5 см. Это позволит цветам лучше впитывать жидкость.

Также удалите из нижней части стебля все листья и избавьтесь от всех, которые повердились.

Куда поставить пионы

Для пионов лучше использовать высокие вазы темного цвета. Перед тем как наливать в них воду, обработайте их раствором марганцовки.

Поставьте букет в талую или отстоянную воду, а вазу в защищенное от сквозняков место, на которое попадает рассеянный свет.

Не ставьте пионы рядом с фруктами и источниками тепла.

Чем удобрить воду для пионов

Чтобы цветы выглядели свежими как можно дольше, следует подготовить воду, в которой они будут стоять.

Пионы очень восприимчивы к бактериям, поэтому для начала добавьте в воду немного марганцовки, 2 капли камфорного спирта или одну таблетку аспирина, чтобы обеззаразить ее.

Затем можно добавить на литр воды одну ложку сахара и уксуса, чтобы увеличить стойкость растений или добавить в вазу 200 мл борной кислоты.

Дополнительные советы

Меняйте воду для пионов каждый день;

Накрывайте бутоны на ночь целлофаном;

Не ставьте в одну вазу пионы и ландыши, нарциссы, хризантемы, розы, лилии, калы и гвоздики;

Если на стебле пиона появились желтые листики, то удалите их;

Если какой-то цветок испортился раньше других, то его следует выбросить.

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